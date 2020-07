CAPAK KOMENTIRAO SLUČAJ ZASTUPNIKA HREBAKA: ‘Potpisao sam mišljenje. Bila večer i nije bilo drugih epidemiologa’

Saborski zastupnik HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara prije nekoliko dana bio je na sjednici bjelovarskoga Gradskog vijeća gdje se nalazila jedna pozitivna osoba

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) poručila je u četvrtak kako smatra da je dolaskom u Sabor novoizabranog zastupnika Darija Hrebaka, iako mu je određena obavezna mjera samoizolacije, u pitanje dovedena jednakopravnost zdravstvene zaštite za sve građane što je zajamčeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Bjelovarski gradonačelnik i saborski zastupnik Dario Hrebak testirao se na koronavirus, nalaz je bio negativan i on je u četvrtak sudjelovao na konstituirajućoj sjednici Sabora, a epidemiološko mišljenje osobno mu je napisao ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak

Primili zahtjev

“Primili smo zahtjev od Hrebaka da se želi testirati na svoj račun jer je bio na sjednici Gradske skupštine u Bjelovaru, gdje je lokalna epidemiologinja proglasila da svi koji su bili na sjednici moraju ići u samoizolaciju. Mi smo mu to omogućili, on je to platio. Nakon toga je zatražio epidemiološko mišljenje, a budući da se radilo o večernjim satima, drugih epidemiologa u Zavodu nije bilo i ja sam mu napisao to mišljenje. Nakon što se testirao, 36 do 48 sati nije mogao biti zarazan, jer mu je test bio negativan. Sve drugo je njegova odluka i ja s tim nemam nikakve veze”, kazao je Capak.

Povlašteni položaj?

Odgovorio je potom i na pitanje znači li to da će svaka osoba kojoj se odredi samoizolacija da je se neće morati pridržavati ako će svaki dan plaćati testiranje.

“Nije uobičajena praksa, iako teoretski ta mogućnost postoji. Ako se testirate svakih 24 ili 48 sati i utvrdi se da niste zarazni, onda niste zarazni. Ali, to nije uobičajena praksa i to se obično ne radi, nego ljudi ostaju u samoizolaciji kroz 14 dana, osim onih koji imaju razloga da se testiraju”, naglasio je pa je prkomentirao reakciju Udruge bolničkih liječnika, koja tvrdi da je Hrebak u povlaštenom položaju.

“Pa, nije. On je test platio i svatko može naručiti test”, kazao je i dodao da je on samo napisao mišljenje, ali da nije davao preporuku može li u Sabor.

