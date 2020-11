CAPAK KOMENTIRAO MRAČNE PROGNOZE – I DO 200 UMRLIH DNEVNO: ‘Mjere traju do 21. prosinca, no to ne znači da ih nećemo produžiti’

Naglasio je kako prema usporedbama s drugim zemljama naš porast oboljelih nije bio puno veći od porasta oboljelih u regiji

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, za Dnevnik HRT-a komentirao je nove mjere, ali i koliko je uopće epidemija pod kontrolom.

‘Nadali smo se da će se situacija preokrenuti’

Na pitanje je li epidemija izmakla kontroli s obzirom na 74 preminule osobe, Capak je naglasio kako su mjere donošene iz dana u dan.

“Pratili smo situaciju iz dana u dan i donosili mjere. Podsjećam da smo prije zadnjih mjera donijeli jedan blaži paket mjera nakon što smo vidjeli da nam brojke ne padaju jer smo imali jedno izravnanje krivulje oboljelih te smo se nadali da će se ona preokrenuti, no dogodilo se suprotno”, rekao je i dodao da je “15 postotni porast novooboljelih je donio pooštravanje mjera koje su stupila na snagu u subotu”.

Tvrdi da druge zemlje u regiji nisu puno bolje

Naglasio je kako prema usporedbama s drugim zemljama naš porast oboljelih nije bio puno veći od porasta oboljelih u regiji.

“One su imale puno lošiju situaciju nego što smo mi imali po rastu novozaraženih i incidenciji. Svaki dan uspoređujemo podatke drugih zemalja i zbog toga su ranije donijeli te mjere, ali je situacija bila lošija. Nisam nikad rekao da strože mjere ne donose rezultat, nisam rekao da zatvaranje nije učinkovito, to sam rekao za policijski sat. Lockdown je naravno učinkovit, što se vidjelo na proljeće, no lockdown ima i druge efekte koje smo htjeli izbjeći, međutim kad smo vidjeli da je situacija ovakva kakva je sad naravno da se počelo razmišljati u puno strožim mjerama, ali kompletno zatvaranje nema nitko u svijetu i mi smo protiv toga. Mi smo za balansirane mjere i mislim da u tome uspijevamo. Ove brige donekle vode brigu i o ekonomiji, a vodimo brigu za zdravlje građana”, tvrdi Capak.

Komentirao i mračne prognoze o 200 umrlih na dan

Prokomentirao je i model po kojem bi Hrvatska mogla imati i po 200 umrlih dnevno do Božića: “Činjenica da je analiza starija od deset dana, ona je otprije nego smo donijeli mjere. Na grafičkim prikazima su prikazane mjere, mi smo ih u dva navrata pojačali pa bi se i ta prognoza trebala promijeniti. Premijer je prije tri tjedna u Europi predložio da centar osim što prati brojke radi i predikcijske modele. Teško je predvidjeti što će se dogoditi kad su mjere aplicirane”, kaže.

Mjere traju do 21. prosinca, a Capak je odgovorio koliko je realno očekivati popuštanje mjera: “Mjere su donesene dotad, ali ne znači da se neće produžiti. Broj novozaraženih mogao bi reagirati već nakon dva tjedna ovih mjera, a za broj preminulih i onih na respiratoru treba puno dulje da se vidi učinkovitost. Ako preokrenemo trend svega toga, to će bit dobro. Važno je to, a hoćemo li popustiti mjere, to je manje važno”, zaključio je Capak.