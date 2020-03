CAPAK KOMENTIRAO LAŽNE VIJESTI O ZAGREBU U KARANTENI: ‘Nema govora o zatvaranju grada, imamo na raspolaganju druge metode’

“Razmatralo se, istaknuo je, i zatvaranje državnih granica, ali se to napravilo stavljanjem u karantenu”, kaže Capak

Ravnatelj Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak izjavio je u petak kako će djeca koja su pohađala zagrebački vrtić u kojem je bilo zaraženo dijete biti u samoizolaciji, epidemolozi će odraditi posao, a vrtić neće raditi dok se ne obavi dezinfekcija.

“Poduzet će se mjera da netko od roditelja ostane s djecom i on će također s djecom biti u samoizolaciji”, rekao je Capak za Dnevnik Nove TV dodavši kako djeca koja će biti u samoizolaciji ne smiju 14 dana imati kontakt s vanjskim svijetom.

Napomenuo je kako su u Zagrebu, osim Klinike za infektivne bolesti još dva centra spremna za provedbu testova na koronavirus, što bi značilo da se u 3 smjene može odraditi 200 testova po punktu. To znači 600 testova u tri smjene dnevno, rekao je Capak.

Dodao je i kako Split, Osijek i Rijeka rade pripreme za otvaranje centara.

Na upit hoće li Zagreb u karantenu, istaknuo je da su takve informacije koje kruže po društvenim mrežama lažne vijesti i širenje panike, što treba procesuirati.

Nema govora o zatvaranju grada kao što je Zagreb

U ovome trenutku nema nikakvoga govora o zatvaranju grada kao što je Zagreb, rekao je dodavši kako imaju na raspolaganju još čitav niz mjera koji će spriječiti transmisiju. Naglasio je kako je karantena grada krajnja mjera, kada se ne može ništa držati pod nadzorom pa se onda u tom slučaju zatvori ulaz i izlaz, a svi ostaju na istom mjestu, odnosno ne može se ni van ni unutra.

Razmatralo se, istaknuo je, i zatvaranje državnih granica, ali se to napravilo stavljanjem u karantenu. Potpuno zatvaranje granica da nitko ne može ući je tehnički teško provesti, ocijenio je. Smatra kako je kraj epidemije jako teško predvidjeti. Sudeći po Kini, trebalo im je mjesec i pol, da od uzlazne dođu do silazne krivulje. Faza ravne crte u Europi bi mogla, smatra, trebao nastupiti najkasnije za 2 do 3 tjedna.

