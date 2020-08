CAPAK KOMENTIRAO BEROŠEVE FOTOGRAFIJE: ‘Možda se radi o fotomontaži. Složio bih se da se šalje poruka, ali…’

Važno je reći da se u jednim našim tjednim novinama dovodi u vezu to fotografiranje s jednim događajem na Korčuli na kojem je bilo nekoliko zaraženih, kako se pokazalo. No, preveliki je razmak od tog događaja 6. kolovoza do tog fotografiranja pa je teško da se to moglo dogoditi. Složio bih se da se šalje poruka, ali fotografiju ne mogu komentirati, kazao je Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak komentirao je fotografije ministra Vilija Beroša s Ninom Badrić u ljetnoj atmosferi, ali i drugu s još dvoje ljudi na kojoj ministar nepoznatoj ženi ljubi ruku.

“Ne znam, možda se radi o fotomontaži”, rekao je Capak za N1 televiziju.

“Važno je reći da se u jednim našim tjednim novinama dovodi u vezu to fotografiranje s jednim događajem na Korčuli na kojem je bilo nekoliko zaraženih, kako se pokazalo. No, preveliki je razmak od tog događaja 6. kolovoza do tog fotografiranja pa je teško da se to moglo dogoditi. Složio bih se da se šalje poruka, ali fotografiju ne mogu komentirati.”

Podsjetimo, Nacional je objavio kako posjeduje dokumentaciju koja dokazuje da je fotografija s Berošem nastala u vrijeme kad je Badrić već nekoliko dana trebala biti u samoizolaciji jer je pjevala na rođendanskoj proslavi zagrebačkog odvjetnika koji se, navodno, pokazao pozitivnim.

Ministar Beroš osvrnuo se u utorak na medijske napise da je bio na druženju na kojem je sudjelovala i Nina Badrić. Pojasnio je cijelu situaciju.

“Kontaktirao sam Nastavni zavod za javno zdravstvo i kolegicu koja je nakon uvida u njihove podatke kazala da Badrić nije zabilježena kao kontakt nakon tog zbivanja na Korčuli 6. kolovoza. Nitko s tog zbivanja nije bio pozitivan. Spominjalo se da je tamo bila i Severina, a to nije bilo točno”, kazao je i nastavio: ‘Nina Badrić nigdje nije detektirana kao kontakt, nema određenu mjeru samoizolacije i mislim da nisam osobno bio ugrožen’.

Naposljetku, Beroš je kazao da se testirao dva puta, i to serološkim testovima. “Oba puta sam bio negativan. Što me iznenadilo na neki način”, rekao je.

