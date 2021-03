CAPAK KAŽE DA HRVATSKA NEĆE IĆI U STROGI LOCKDOWN: ‘U ovom trenutku ne razmatramo zatvaranje terasa kafića’

Capak je ponovio kako je posljednjih nekoliko tjedana na stazi lokalni pristup u donošenju mjera na razini županija

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je u utorak kako se u ovom trenutku ne razmatra zatvaranje terasa kafića ni ograničavanje kretanja među županijama. Mjera zatvaranja kafića je, kaže, trajno na stolu, no u ovom trenutku se ne razmatra njihovo zatvaranje.

“U ovom trenutku nismo razmatrali da ih potpuno zatvorimo. Po mojoj ocjeni, mislim da će terase ostati otvorene što su i sada”, rekao je Capak i dodao da će se o novim mjerama, koje će biti na snazi od 1. travnja, doznati više sutra na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

Strogih mjera u Hrvatskoj nema

“Mi nemamo one najstrože mjere – policijski sati i lockdown- kao što imaju neke susjedne zemlje i zemlje EU. Mislim da u ovom trenutku ne bismo sprečavali ni prelazak iz županija. To je mjera o kojoj možemo razgovarati…u ovom trenutku ne mislimo da bi to bilo učinkovito”, rekao je Capak tijekom sudjelovanja na panelu o raku debelog crijeva.

Ponovio je kako je posljednjih nekoliko tjedana na stazi lokalni pristup u donošenju mjera na razini županija.

“U zadnjih nekoliko tjedana imamo strategiju da posebno stimuliramo Županijske stožere jer u županijama su velike razlike u broju oboljelih. Čini nam se bolje da oni koji imaju veće probleme na svom teritoriju donesu mjere koje bi bile najučinkovitije”, zaključio je Capak.

