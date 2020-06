CAPAK IZAŠAO IZ SAMOIZOLACIJE, KOMENTIRAO I OTVARANJE GRANICA S BiH: ‘Na jesen ćemo imati puno težu situaciju nego sada’

‘Testirao sam se jučer i negativan sam. Nisam cijelo vrijeme imao simptome i cijelo vrijeme sam radio. Nitko iz te grupe od nas dvadesetak, uključujući i djelatnike medija nije obolio’

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izašao je nakon dva tjedna iz samoizolacije. “Ja sam se testirao čim sam doznao da sam bio u kontaktu s pozitivnom osobom i bio sam negativan. Testirao sam se jučer i negativan sam. Nisam cijelo vrijeme imao simptome i cijelo vrijeme sam radio. Nitko iz te grupe od nas dvadesetak, uključujući i djelatnike medija nije obolio. Mi, zdravstveni djelatnici, smo se testirali i nitko nije pozitivan”, rekao je Capak u razgovoru za Dnevnik.hr.

Upitan jesmo li otvorili granice s BiH zbog izbora, Capak je rekao da bi to trebali pitati političare, jer je on zadužen samo za epidemiološke aspekte. “Ono što mogu epidemiološki reći je da porast broja slučajeva posljednjih desetak dana bio je importiran iz BiH, Srbije i sa Kosova. Slučaj u Đakovu je povezan s Kosovom. Kad smo vidjeli da je takva situacija, mi smo predložili epidemiološki, da se uvede nešto strože na granice, a jedna od mjera je i samoizolacija koja je bila uvedena.

To je najstrože upozorenje građanima. Ako vi govorite građanima – ‘nemojte putovati u te zemlje jer tamo ima više koronavirusa nego što ga ima kod nas’, to je slabo upozorenje. Ali ako im kažete da trebaju ići u samoizolaciju, to je strogo upozorenje”, tvrdi Capak.

Slučajno se poklopilo s odlukama EK

Na pitanje nije li to neozbiljno, jer pet dana se može ići pa nakon pet dana više ne, kaže: “Dogodilo se da je ova odluka, koja je danas mijenjana, donesena još u trećem mjesecu i tad je stavljeno da ona vrijedi do 30. lipnja. Ove mjere su ostavljene onda kad smo mi mijenjali to prije nekoliko dana, ostavljeno je da vrijedi do 30. lipnja pa ćemo vidjeti.

Upravo se poklopilo to s odlukama Europske komisije koja otvara svoje granice prema zemljama koje su ‘treće zemlje’. Dakle, ne prema zemljama Europske unije, nego prema trećim zemljama”, objasnio je Capak.

Misli da se situacija u BiH smiruje

U BiH se epidemiološka situacija nije smirila, no Capak tvrdi da on ne znam kakva je danas situacija te je napomenuo da su oni imali puno više od stotinu slučajeva nekoliko dana.

“Mislim da je danas nešto manje, koliko sam pratio negdje do 11 sati. Možda sad ima i koji više. Mislim da se situacija smiruje. Isto kao i kod nas, neće se odmah smiriti. Ovo što se danas registrira kao novooboljeli, oni su se izložili prije pet, sedam ili deset dana. Ne može se odjednom smiriti situacija.

Bitno je to da se ta odluka sada mijenjala i skupa se mijenjala odluka Europske komisije pa je procijenjeno da odluka bude takva i da se izjednače sve treće zemlje. Mi nismo pustili granice otvorenima da ulazi tko želi i kako želi”, rekao je Capak.

Koji su neodgodivi razlozi?

Ako netko želi doći u Hrvatsku na krštenje ili vjenčanje iz BiH, a nema hrvatsko državljanstvo, Capak kaže da će odobrenje za to ovisiti o graničnoj policiji jer je navedeno da moraju biti neodgodivi osobni razlozi.

“Sad, jesu li to neodgodivi osobni razlozi, meni je to teško procijeniti. Mislim da se to sada više neće događati jer se odlučilo da će se mjere za treće zemlje na našim granicama postrožiti”, dodao je.

O uvjetima testiranja

Budući da petina zaraženih u Zagrebu ne zna gdje su se zarazili, postavlja se pitanje hoće li se zbog toga možda mijenjati uvjeti testiranja. “Tu su bitne dvije činjenice. Prvo, na dan kad se registriraju novoboljeli, ako se kaže da se ne može utvrditi izloženost, to ne znači da se ona neće utvrditi sljedeći dan ili dan iza.

Vrlo često se događa da je više osoba na istom mjestu ili u kontaktu s nekim za koga se trenutno ne zna da je zaražen pa mu simptomi dođu kasnije pa se sklopi mreža i utvrdi se na koji način se bolest prenijela. Tako da ja ne bih rekao da ima puno slučajeva za koja mi ne znamo izvor zaraze, samo možda ne znamo taj dan. Utvrdimo ga sljedeći dan ili nakon nekoliko dana.

Što se tiče naših indikacija za testiranje, mogu reći da smo upravo na održanom skupu o tome razgovarali. Nijemci ne testiraju ako nemate više dana visoku temperaturu, osjećate se loše i respiratorne simptome. A oni su napravili puno više testova od nas. Mi mislimo da smo mi dobro naciljali koga trebamo testirati, a to je postavljanje sumnje ili respiratorni simptomi ili temperatura ili rizičan kontakt s puno drugih kontakata koji onda razrješavamo epidemiološku situaciju na taj način”, objasnio je.

Dodao je da je danas na sastanku ekspertne skupine Kriznog stožera u Ministarstvu zdravstva dogovoreno da će doći do promjene i da će biti dozvoljen posjet roditelja bolesnoj djeci na svim odjelima pod epidemiološkim okvirom.

Čeka nas teža situacija na jesen

Upitan što će biti sa Stožerom nakon izbora i hoće li imati legitimitet, Capak kaže da su članovi Stožera imenovani od Vlade na neko neodređeno ili određeno vrijeme. “Stožer je imenovan krajem prošle godine, mandat još uvijek traje i ja ne vidim razlog da Stožer ne nastavi funkcionirati. Mislim da ne postoji tehnički Stožer”, kaže Capak.

Što se tiče jeseni, Capak vjeruje da nas očekuje puno teža situacija nešto što je trenutno imamo. “Ako se virus u međuvremenu ne promijeni ili ne nestane, na jesen, kad zahladi i kad ćemo biti više u zatvorenim prostorijama gdje je koncentracija virusa veća, sigurno će se lakše prenositi koronavirusna infekcija. Osim toga, to će nam se poklopiti sa sezonom drugih respiratornih infekcija, uključujući gripu. Tada ćemo imati puno težu situaciju nego što je imamo sada.

Svjetska zdravstvena organizacija u zadnja je dva dana vrlo intenzivno komunicirala svoju bojazan da će koronavirusna infekcija na jesen biti puno gora nego što je sada. To su znanstvenici koji znaju o čemu govore. Tu situaciju na jesen trebamo uzeti ozbiljno i trebamo se jako dobro za to pripremiti”, upozorava Capak.

To znači, dodaje, da će biti puno veći broj zaraženih i da će biti puno teže jer će se interpolirati s drugim respiratornim infekcijama. “Što se tiče cijepljenja, mi poduzimamo mjere da pokušamo dobiti cjepivo ove godine ranije nego do sada, no mi smo mala država i mali naručitelj pa se teško probijamo na prva mjesta prilikom isporuke cjepiva protiv gripe, ali intenzivno radimo na tome i nadamo se da ćemo uspjeti.”

Testiranje prilikom odlaska u bolnicu

Capak je na kraju za Dnevnik.hr objasnio da je Ministarstvo zdravstva promijenilo odluku koja se tiče testiranja prilikom odlaska u bolnicu. “Sada će se testirati svi oni koji odlaze u bolnice na elektivne zahvate, bilo u specijalističko-konzilijarnu djelatnost ili kao ležeći pacijenti u bolnicu. Također i svi oni koji idu na aerosolgenerirajuće zahvate”.

