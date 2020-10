CAPAK I BEROŠ POZIVAJU NA RANO OTKRIVANJE NAJČEŠĆEG KARCINOMA KOD ŽENA: Svaki dan u Hrvatskoj gotovo osam žena oboli od raka dojke

Na konferenciji su istaknuli važnost prevencije, a osvrnulo su se i na probleme nastale zbog antikorona mjera u bolnicama

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj se obilježava 7. listopada, a listopad je ujedno i mjesec borbe protiv raka dojke.

Povodom Dana ružičaste vrpce ministar zdravstva Vili Beroš te ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, pozvali su žene na pravovremeno testiranje i predstavili preventivne programe, prenosi RTL.

„Od početka mandata navodim da izrazito podržavama nacionalne preventivne programe ranog otkrivanja tumora”, kazao je Beroš te dodao kako je Hrvatska po smrtnosti od raka na 5 mjestu u EU. “Moramo pokušati promjeniti sliku stanja u Hrvatskoj u narednim godinama”, ističe Beroš te rekao kako je Hrvatska aktivno podržala europski plan za borbu protiv raka.

“Hrvatska je po ukupnoj smrtnosti od raka dojke ispod prosjeka EU na 16. mjestu”, kazao je Beroš. “Godišnje se oko 300.000 žena pozove na mamografski pregled. Odaziv je oko 60 posto”, rekao je. “Otkriveno je više od 6.000 karcinoma dojke u ovom programu”, kazao je ministar.

Gotovo 3000 žena u svake godine

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da smo danas suočeni sa epidemijom koja nije COVID-19, a to je epidemija kroničnih bolesti. “Rak dojke je najčešći rak u žena. Negdje oko 335.000 žena u Europi oboli od raka dojke, a kod nas je to, 2767 u 2017. godini, to su zadnji podaci koje imamo”, kazao je Capak i naglasio važnost primarne prevencije.

“Sekundarna prevencija je rano otkrivanje. Ako se rano otkrije veća je šansa da će se rak moći potpuno zaliječiti”, rekao je Capak te dodao da se posljednjih godina bitno smanjila smrtnost. “Rano otkrivanje je strašno bitno i sada otkrivamo u sve ranijoj fazi što je najbitniji preduvjet za uspješno liječenje”, kazao je Capak.

“Ne mogu pobjeći od COVID-a. Suočeni s velikom pandemijom na početku smo uveli karantenu, a bolnice nisu radile u 100 posto svojim kapacitetima. Imali smo određno smanjenje hospitalizacija u travnju. Vezano uz rak dojke, broj hospitalizacija je bio smanje tijekom travnja u odnosu na početak 2020. godine i u odnosu na isti mjesec godinu ranije. To smanjenje nije bilo tako bitno. Hospitalizacije u dnevnim bolnicama u travnju je bio veći nego u travnju prošle godine”, rekao je Capak.