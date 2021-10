Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o trećoj dozi cjepiva.

"Neki su nas zatražili, naročito oni koji imaju prvu skupinu naših preporuka to su imunokompromitirani. Te doze smo pripremili, nekima smo distribuirali i Zavodi za javno zdravstvo imaju dovoljne količine cjepiva da mogu opskrbiti sve za koje je cjepivo preporučeno, a to su ljudi koji su imunokompromitirani, osobe koje rade u sustavu socijalne skrbi i korisnici su sustava, osobe u zdravstvu, svi koji imaju imunokompromitirane osobe, mogu se cijepiti sve osobe od 18 godina uz konzultacije s liječnikom i ukoliko im je prošlo više od šest mjeseci od druge doze", kazao je Capak, koji je potvrdio da je i sam primio treću dozu cjepiva.

Capak kaže da je četvrti val ove godine krenuo ranije od prošlogodišnjeg vala.

"Imamo kontinuirani porast broja oboljelih, hospitaliziranih osoba na respiratoru i umrlih koji je prije 2-3 tjedna doživio relativnu stagnaciju, ali je opet počeo porast i danas imamo 40 postotni porast u odnosu na prošli ponedjeljak", objasnio je Capak.

Moguće proširenje primjene

S obzirom da je školska godina i da je nešto zahladilo i ljudi više borave u zatvorenom prostoru, može se dogoditi da ćemo imati daljnji porast, konstatirao je.

Komentirao je i prosvjed protiv covid-potvrda.

"Ovo što je bilo ispred mog doma je nešto drugo od ovoga što se dešava pred Ustavnim sudom. Više puta u RH je bilo presipitivani jesu li odluke Stožera u skladu s ustavom, do sada su sve odluke bile u skladu s Ustavom, očekujem da proširena upotreba covid-potvrda bude u skladu s Ustavom. Upotreba covid-potvrda u čitavoj Europi je počela u medicinske svrhe, nakon toga radi olakšavanja prelaska granica, a sada u zemljama našeg okruženja je to puno šire nego što je u Hrvatskoj. Imamo to za neke vrste okupljanja i zdravstveni sustav i sustav socijale. Za očekivati je da će Hrvatska razmišljati u budućnosti da kao susjedne zemlje dodatno proširi covid-potvrde", kazao je Capak.