CAPAK GOVORIO I O RUSKOM CJEPIVU; Markotić otkrila: ‘Nema stopostotne zaštite. Mali postotak ljudi će se zaraziti bez obzira na sve’

Na današnjoj press konferenciji Nacionalnoga stožera civilne zaštite ponajviše se govorilo o cjepivima, kako o već naručenima tako i o ruskom, ali i kineskom cjepivu.

“Europska unija ne pregovara s kineskim proizvođačem, a ruski proizvođač je pokazao interes za europsko tržište. Kinesko cjepivo svoje tržište traži na istočnom području. Europska unija, osim s Pfizerom, Modernom napravila je i dogovor s Johnson & Johnson i od njih je potrebna samo jedna doza.

Ostali proizvođači nude isporuku u vrijeme kada nama to ne odgovara, jer nama treba cjepivo što prije. Mi smo naručili više od 6 milijuna doza, a sve bi trebalo biti isporučeno tijekom 2021. godine. O drugim proizvođačima ni ne razmišljamo jer će nam oni prekasno doći, a i tada ćemo već imati Pfizer i Modernu”, rekao je Krunoslav Capak.

Stožer se već cijepio drugi put

“15. siječnja smo saznali da postoji mogućnost da Pfizer isporuči manje količine cjepiva kroz sljedeća 4 tjedna, a to se nažalost ostvarilo. Prva manja količina stigla je ovaj ponedjeljak. Zbog tog manjka došlo je do promjene dinamike cijepljenja. Odmah smo sve obavijestili.

Stožer se već cijepio drugi put u utorak, a unutar sedam dana cijepiti će se i Vlada. Svi u Hrvatskoj će dobiti drugu dozu cjepiva u roku. Proizvođač preporuča drugu dozu u roku šest tjedana, ali nema posljedica ni ako bude nakon toga, neće tu biti nikakvih tužbi”, rekao je Capak.

Markotić: Mali postotak ljudi će se zaraziti bez obzira na sve

“Moguće da oni koji su primili prvu dozu, neće odmah primiti drugu, ali bi trebali biti zaštićeni dulje nego se danas zna. Nema stopostotne zaštite ni sa čim na svijetu. Mali postotak ljudi će se zaraziti bez obzira na sve. Neki ljudi neće dobiti ni prvu dozu u svijetu. Ne možemo cjepidlačiti. Mi se stalno iscrpljujemo tražeći krivce za nešto za svaku sitnicu tko je kriv ako se Pero Perić nije cijepio 26. nego 28. dana, a obolio je. To nije suština. Suština je kada će cijeli svijet imati dovoljno cjepiva da se svi, i oni najsiromašniji cijepe barem jednom. Tada će svijet biti najsigurniji.

Neće spasiti one koji su osigurali cijepljenje 80 % stanovništva, a ako nisu cijepljeni i ostali u svijetu, virus će se i dalje širiti. Oni koji misle da su zaštićeni cijepljenjem će se možda inficirati nekom drugom varijantom virusa. Nemojmo tražiti dlaku u jajetu nego moramo biti pozitivni i vidjeti što možemo najbolje učiniti da se cijepimo i mi ovdje, ali i ostatak svijeta. Nitko ne može sam riješiti ovaj problem niti zaštititi samo sebe, jedino ako je to neki otok na koji nitko drugi ne ide. To što će netko sada ispasti heroj jer je kao zaštitio svoju naciju malo više nego netko drugi, to ne drži vodu na duge staze”, rekla je Alemka Markotić.

Govorilo se i o cjepivu AstraZenece, odnosno o njegovom dolasku u Hrvatsku.

“Moramo pričekati kraj današnjeg dana jer bi ono danas trebalo biti registrirano te ćemo onda imati sve podatke, kao i njihovoj učinkovitosti. Mi nemamo nikakvu pismenu potvrdu oko količina, ali nam je najavljeno da će se dostaviti 156 158 doza AstraZenece u tri tranše”, rekao je Capak.

