Komentirajući pandemiju i nove mjere, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za HRT je istaknuo kako bi one mogle zaustaviti omirkon, no ljudi ih se ne pridržavaju.

'Dugo smo odolijevali omikronu'

"Naše mjere su i sada bile dobre međutim masovno ih se ljudi ne pridržavaju - ne drže razmak, ne nose maske. To je problem nepridržavanja mjera. Mi smo sada dodatno pojačali mjere - ograničili smo okupljanja na manji broj ljudi, pojačali smo kontrole u ugostiteljskim objektima, smanjili smo broj ljudi na otvorenom i zatvorenom na sportskim događanjima, uveli smo maske na kulturna događanja, dakle malo smo pojačali mjere koje smo imali i prije, objasnio je Capak, koji tvrdi da je Hrvatska dugo odolijevala omirkonu.

"Mi još uvijek nemamo apsolutnu dominaciju omikrona u svim dijelovima Hrvatske nego je to nepravilno raspoređeno, najviše u Zagrebu i okolnim županijama. No imamo istovremeno i nepridržavanje epidemioloških mjera, imamo necijepljeno stanovništvo i zbog toga nam se sada epidemiološka situacija pogoršava“. rekao je.

Usprkos velikom broju novozaraženih, kaže kako zdravstevni sustav trenutno funkcionira.

"Još uvijek smo tu negdje, malo nam varira broj hospitaliziranih, međutim još uvijek držimo plato. Posljedice velikog broja novooboljelih će se osjetiti kroz 10-14 dana, rekao je Capak u Dnevniku HTV-a.

Priznavanje brzih testova za preboljenje

Obzirom da se ovih dana i po tjedan dana čeka na test Capak je rekao kako su danas objavili nove preporuke kojima se zapravo priznaje brzi antigenski test za preboljenje.

„Mi to imamo u Hrvatskoj i inače, a Europska unija nažalost ne priznaje brze antigenske testove za dokaz preboljenja. Za prelazak granice priznaje 48 sati brzi antigenski test, ali ne kao dokaz preboljenja.

Mi smo, kao i neke druge zemlje, tražili da se priznaje, međutim oni su tvrdokorni u tome i to još uvijek nije promijenjeno, no mi se nadamo da hoće jer su brzi antigenski testovi su sve kvalitetniji i osjetljiviji“, rekao je te dodao i kako će se mijenjati i neke druge preporuke, kao što su skraćenje izolacije na 7 dana, oslobođenje od samoizolacije za one koji su potpuno cijepljeni ili preboljeli plus cijepljeni.

„Dakle neki novi elementi su propisani vezano uz situaciju s omikronom“, objasnio je Capak.