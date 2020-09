ĆALETIN BIJEG NIJE ZABRINJAVAJUĆ ZA RAVNATELJICU UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV: ‘To nisu filmski bjegovi. To je djelić sekunde kada se dogodi nepažnja’

Jana Špero se zahvalila pravosudnim policajcima na mukotrpnom radu, ispričala se građanima Splita zbog neugodnosti pri bijegu Branimira Ćalete te objasnila da od 12.000 zatvorenika u Hrvatskoj malobrojni žele pobjeći

Ravnateljica Uprave za zatvorski sustav, Jana Špero, gostujući na RTL-u ispričala se svima koji su imali neugodnosti zbog bijega optuženika za teško ubojstvo Branimira Ćalete ispred Županijskog suda u Splitu te dodala da je bjegunac brzo pronađen, a da nitko u potjeri nije bio ozlijeđen.

“S obzirom da je ipak do bijega došlo, mi smo udaljili dva pravosudna policajca i protiv njih je pokrenut stegovni postupak s obzirom da se radilo o trenutku nepažnje i jednom činu na koji se istražni zatvorenik odlučio u jednoj sekundi”, rekla je Špero i dodala da nema razloga za sankcije na višoj razini. “Po nalogu za sprovođenje sve je bilo napravljeno kako spada. Procijenjena je sigurnost, sprovodila su ga dva pravosudna policajca koji su po zvanju stariji pravosudni policajci s dugogodišnjim iskustvom. Jedan je u sustavu od 2007., a drugi čak od 1994. godine. Bilo je primijenjeno vezanje lisicama”, rekla je i dodala da je to isključivo njihov propust.

Bjegunci ne snose kazne za bijeg

Upraviteljica splitskog zatvora Bilice poručila je da bijeg nije kazneno djelo i da Ćaleta neće snositi nikakve posljedice zbog toga. Špero je potvrdila njene riječi te naglasila da se bijeg ipak ne isplati.

“Sve osobe lišene slobode pozvala bih da ostanu u svojim kaznenim tijelima. To je stegovni prekršaj u odnosu na naše zatvorenike. Kod istražnih zatvorenika zakon ne predviđa bijeg kao stegovni postupak. No, kada dođe do bijega, u zatvoru će se na njega primjenjivati stroža pravila, jer se više ne radi o zatvoreniku koji ima uredno ponašanje”, pojasnila je Špero i dodala da ga se gleda kao rizičnu osobu, ali da to ne znači da će mu se oduzeti osnovna ljudska prava, već će se odlučivati o stvarima koje može rabiti i trajanju slobodnih aktivnosti.

Malo pravih bjegova

Godišnje kroz hrvatske zatvore prođe 12.000 ljudi, no upraviteljica tvrdi da su malobrojni oni koji pokušaju pobjeći. “To nisu filmski bjegovi, nego se uglavnom radi o osobama koje se ne vrate s vikenda. Nekad je to samo sat vremena zbog problema u prijevozu, no pravno gledano oni nisu u zatvoru kada bi trebali biti. Onih pravih bjegova je bilo zaista malo i to je najčešće kod sprovođenja. To je djelić sekunde kada se dogodi nepažnja naših pravosudnih službenika”, rekla je upraviteljica te se zahvalila svim službenicima koji rade jako težak posao, naročito u vrijeme epidemije.

Dodala je da Uprava za zatvorski sustav radi na poboljšanju uvjeta rada pravosudnih policajaca. Najavila je da bi u 2021. mogle biti uvedene i elektronske narukvice za zatvorenike.

