ĆALETA NIJE JEDINI: Iz hrvatskih zatvora ove godine je pobjeglo 18 zatvorenika; ‘Na rubu smo snaga, ovakvih stvari bit će sve više’

‘Ovo nije kazneno djelo. Niti imamo mogućnosti ikakvog sankcioniranja niti imamo potrebe za tim’, kazala je upraviteljica zatvora u Splitu na pitanje hoće li Branimir Ćaleta odgovarati zbog bijega

U srijedu je usred Splita, nakon ročišta na sudu, pravosudnim policajcima pobjegao Branimir Ćaleta, osumnjičen za ubojstvo trudne Ukrajinke 2013. godine. Iako je pronađen i uhvaćen iste večeri, mnogi se pitaju kako je čovjek s lisicama na rukama pobjegao naoružanim policajcima. Iz Pravosudne policije poručuju da su njihovi službenici prestari i da ih nema dovoljno.

Inače, Ćaleta nije jedini zatvorenik koji je “kidnuo”. Ukupno je ove godine čak 18 ljudi pobjeglo iz zatvora, a za to neće snositi baš nikakve posljedice, kaže se u prilogu RTL Direkta.

UHIĆEN BRANIMIR ČALETA, ODBJEGLI OSUMNJIČENIK ZA UBOJSTVO: Skrivao se na mjestu na kojem su ga prvo tražili, oglasila se i policija

‘Vjerojatno je prevladao trenutak nepažnje i umora’

Ćaletu prilikom bijega nisu zaustavila ni dva hica koja su pravosudni policajci ispalili u zrak.

“Ispaljena su dva metka u zrak, nije se pucalo na njega zbog drugih vozila, pješaka i procijenili su da ne mogu pucati. A on je bio uporan u bijegu. Trčali su za njim i umalo ga uhvatili, a onda je to preuzeo MUP”, rekla je Ana Svalina, upraviteljica zatvora u Splitu.

Bjegunac je uhvaćen nakon više od osam sati bijega, a javnost se pita kako je uspio pobjeći.

“Koliko sam čuo od njih (pravosudnih policajaca koji su ga čuvali, nap.a.), jedan je otključavao vrata ‘marice’ kao što mi to inače radimo, a drugi je stajao pored zatvorenika. On je to iskoristio. Zašto se to dogodilo? Ne bih htio nekog braniti, ali vjerojatno je trenutak nepažnje i umora prevladao”, kazao je predsjednik Sindikata pravosudnih policajaca Armin Tatarević.

Dvojica pravosudnih policajaca u međuvremenu su suspendirani i udaljeni iz službe dok stegovni postupak ne završi.

POLICAJAC BEZ OKA ČUVAO JE ĆALETU? Dvojica kojoj je pobjegao su suspendirana, no izgleda da je još netko pogriješio

Ove godine bilo je čak 18 bjegova zatvorenika i čak tri slična ovome iz Splita kada su zatvorenici bježali dok su ih sprovodili. Lani je uteklo 30 zatvorenika, od kojih dvojica tijekom sprovođenja. Početkom godine mediji su izvještavali o bijegu iz bolničkog zahoda na hitnom prijemu bolnice Sestara milosrdnica u Zagrebu, kada je 31-godišnji krijumčar ljudima pobjegao policajcima koji su ga čekali dok tobože obavi nuždu.

U Hrvatskoj su zatvorenici bježali čak i iz najstrože čuvanog odjela Kaznionice u Lepoglavi. To je uspjelo sprskom razbojniku Bojanu Dragičeviću. Istog dana je uhićen i vraćen pa premješten u zatvor u Puli odakle je ponovno pobjegao preskočivši zid. Stigao je do Srbije gdje je i uhićen. On je najprije savio rešetke, a potom skočio s visine od sedam metara.

Jedan od nevjerojatnijih bjegova izveo je je “sisački Hulk”, razbojnik Damir Šišaković. Tijekom bijega on je spolno zlostavljao maloljenicu koju je slučajno sreo.

BJEGUNAC ĆALETA PRIZNAO ZAŠTO JE POBJEGAO: ‘Nisam planirao, ali kad sam u sudnici vidio njih, to me slomilo…’

‘Na rubu smo snaga, ovoga će biti sve više’

Iz Sindikata pravosudnih policajca traže da se zatvorenicima vežu noge. Tvrde da ih je malo te da ih je 60 posto starije od 50 godina. Upozoravaju i na dotrajale lisice.

“Svakodnevno te lisice otvarate, zatvarate, mehanizam jednostavno popusti i treba ih promijeniti. Ako imate nekog tko vježba, on ih može i sa spajalicom otvoriti bez problema. Tako se dogodilo i na Županijskom sudu, bilo je sa spajalicom”, rekao je Jelenko Krešo, dopredsjednik Sindikata pravosudnih policajaca.

Nevjerojatno je i da Ćaleta zbog bijega uopće neće odgovarati.

“Ovo nije kazneno djelo. Niti imamo mogućnosti ikakvog sankcioniranja niti imamo potrebe za tim”, rekla je Svalina.

Za to vrijeme pravosudni policajci upozoravaju da će ovog biti i sve više jer su oni na rubu snage.

PRAVOSUDNI POLICAJCI KOJIMA JE POBJEGAO ČALETA UDALJENI S POSLA: ‘Trčali su za njim onoliko metara koliko su smjeli’