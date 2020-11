ČAK NI KOLINJE OVE GODINE NEĆE BITI KAO NEKAD: ‘Proizvođači će biti u gubitku oko 100 milijuna kuna’

Epidemija koronavirusa, ali i afričke svinjske kuge utjecala je na tržište svinjskog mesa pa sada uzgajivači ne mogu plasirati svoje prozvode na tržište jer je ono preplavljeno jeftinim uvozom viškova iz drugih europskih zemalja, što pak dovodi do gubitaka u proizvodnji

Kraj studenog je tradicionalno vrijeme za svinjokolju, no i taj stari običaj će se u vremenima “novog normalnog” promijeniti. Nekad je on uzgajivačima donosio zaradu, no potražnja je ove godine slaba. “Do sada sam prodao nekih četiri svinje, imam ih naručenih desetak, a što će se sutra dogoditi stvarno ne znam”, rekao je za Dnevnik.hr svinjogojac iz Đurića Antun Golubović.

Na ruku im ne idu niti epidemiološke mjere koje zabranjuju veća okupljanja. “Kolinja možemo shvatiti kao privatne svečanosti, a to znači maksimalno 10 osoba i po mogućnosti da to ne bude sad sa 10 izvora po jedna osoba, nego obitelji”, objasnio je epidemiolog Tomislav Dijanić.

‘Ispod devet kuna smo u minusu’

No, usprkos tomu, uzgajivače muči još jedan problem koji je prisutan već godinama. Naime, potražnja za domaćim svinjama je sve slabija, jer na tržištu prevladava jeftino uvezeno meso. Osim toga, u Zapadnoj Europi se pojavila afrička svinjska kuga koja bi mogla dotući domaću proizvodnju, jer je primjerice, u Njemačkoj kilogram tovljenika pao na šest kuna.

“Razlog je taj što je mnogo svinja uvezeno iz Njemačke i ostalih zemalja EU koje imaju problem sa plasmanom mesa prema azijskom tržištu i svo meso se okrenulo prema Hrvatskoj”, objašnjava svinjogojac Golubović, a predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača Goran Jančo dodaje: “Tu jednostavno nema rentabilnosti, ne može se opstati da bi bili na nekoj nuli, bez vlastitog rada, bez amortizacije objekata, jer nemojmo zaboraviti svi koji imaju nove objekte su kreditno zaduženi. Ono osnovno – devet kuna, ispod toga smo u minusu.”

Za svinjogojstvo 14 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede još je na proljeće pomoglo uzgajivačima koji su se zbog pada potražnje suočili s viškovima mesa. Namjeravaju pomoći i sada, no za nove je mjere budžet ograničen.

“Mi smo prošli tjedan objavili jedan program pomoći različitim sektorima vrijedan 70 milijuna kuna u okviru kojeg je za sektor svinjogojstva predviđena pomoć od 14 milijuna kuna. Svjesna sam da to nije dovoljno, radit ćemo i dalje”, istaknula je resorna ministrica Marija Vučković.

Gubici 100 milijuna kuna

Ulagat će u reprodukcijske centre, ali i izmijeniti zakone kako bi suzbili nepoštene trgovačke prakse i time dodatno zaštitili domaće meso. No, ponuda i potražnja, otkupne cijene i zarada stočara upale su u začarani krug nedostatnosti.

“Ovaj tjedan došlo je do ponovnog pada cijena svinja zbog klaonica u Danskoj. Kina i Azija prestale su kupovati meso uslijed afričke kuge, pa je ukupan pad cijena svinja više od 30 posto. Europa, ako nema izlaza raspodjeljuje to meso na tržišta Europe, ali jedino Hrvatska nema mesa i onda je ovaj dio koji mi proizvodimo, a to je 50 posto, to je 50 posto koje Hrvatska troši, pa dolazi u problem. Događaju se na tržištu rasprodaje. To naši proizvođači ne mogu izdržati. Danas se cijena kreće već ispod sedam kuna. Gubitak po tovljeniku je blizu 200 kuna. Po proizvedenom prasetu je oko 50 do 60 kuna. Proizvođači će biti u gubitku oko 100 milijuna kuna ako kriza potraje. Nama se ne smije događati da naše svinje ne možemo prodati i da ih rasprodajemo. Nigdje nisu pale cijene, koliko su pale kod nas”, napomenuo je Krešimir Kuterovac, predsjednik Hrvatske udruge proizvođača svinja te se upitao hoće li 14 milijuna kuna pomoći biti dovoljno ako su gubici u svinjogojstvo gotovo 100 milijuna kuna.

