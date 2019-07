ČAK JE I STRANIM TURISTIMA UŽIVANJE NA HRVATSKOJ OBALI POSTALO PRESKUPO? ‘Dok su cijene tolike, više neću dolaziti!’

Turisti konačno dolaze u osjetnijem broju na Jadran, no čini se da mnogi nisu zadovoljni cijenama

I dok se u medijima pisalo o problematičnoj turističkoj sezoni, tijekom vikenda stiglo je osjetno više turista. “Radim ovdje drugu sezonu, prošle godine je bilo puno bolje, posao je doslovno počeo prije dva dana, iznajmljujemo supove, kajake i pedaline”, rekao je Denis Babajić, iznajmljivač morskih rekvizita u Opatiji u koju je tek ovog vikenda dostignuta brojka od osam tisuća gostiju iz prošle godine. Samo u Opatiji do početka ovog vikenda ostvareno 4400 manje noćenja, pišu Vijesti.hr.

Ljudi se osjećaju iskorišteni i prevareni?

Međutim, najlošije su prošli privatni iznajmljivači koji nisu ulagali u kvalitetu, a cijene nisu snizili. U jednom apartmanu su odsjele tri prijateljice iz Švedske koje tvrde da su cijene visoke. “Pa ljudi neće dolaziti ovamo, ići će na druga mjesta, bit će ja mislim kao u Grčkoj što je bilo prije 10 godina kad su ljudi svi nestali, evo tek sada se njima to vraća i mislim da će se to isto njima dogodit. Poskupili su jako puno samo ovih zadnjih par godina i ljudi su to primijetili i niko neće ići na godišnji da se osjeća iskorišten ili prevaren”, tvrdi 26-godišnja Jelena iz Švedske.

Jelena je dosad ljeta provodila u Hrvatskoj, ali kaže da bi to moglo biti zadnji put ako se cijene ne vrate u normalu. Čini se da je sve više onih kojima je poput Jeleni Hrvatska postala preskupa, pišu Vijesti.hr.

Povećan broj pacijenata

S dolaskom većeg broja turista i turističke ambulante imaju sve veći promet. U opatijskoj turističkoj ambulanti pomoć traže i lokalci i stranci. “Do sad brojimo početkom srpnja tristotinjak pacijenata, zadnjih nekoliko dana ta brojka je nešto viša zbog porasta samog broja turista odnosno posjeta našoj Opatiji”, rekla je Gordana Đipalo, liječnica u Turističkoj ambulanti Opatija.

