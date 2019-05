Izgleda da niti HDZ-ov ministar nije upoznat sa ‘crnim labudom’

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković (HDZ) komentirao je, između ostalog i izborne rezultate svoje stranke, odnosno objašnjenje glavnog analitičara HDZ-a Roberta Kopala, koji je kazao da je za neuspjeh kriv “crni labud”.

Na pitanje novinara, je li HDZ podbacio zbog “crnog labuda”, Bošnjaković je kazao: “Nemam pojma, prva informacija”.

GLAVNI ANALITIČAR HDZ-A OVAKO VIDI LOŠ REZULTAT: ‘Napravili smo ama baš sve. Dogodilo se što se rijetko događa, crni labud’

Kopalov crni labud

Podsjetimo, Kopal je izborne rezultate prokomentirao sljedećim riječima: “Dogodilo se što se rijetko događa, a to je crni labud. To kad se dogodi, ljudi traže kojekakva rješenja zašto se to dogodilo, s obzirom na odstupanje od istraživanja. Oko 90 do 95 posto naših istraživanja se poklapalo s ovim rezultatima. Kad se pogleda Europu, događa se mnogo teško predvidljivih stvari. HDZ-u se to, nažalost, dogodilo, glasovi su se disperzirali na jako puno fronti. Bile su 33 liste, izlaznost koja je 20 posto nadmašila izlaznost 2013.”.

“S naše strane je napravljeno ama baš sve, ali postoje i crni labudovi. Tjedan dana nam treba da to sve analiziramo”, rekao je Kopal.

“Dogodio se neki odmak od uobičajene pogreške, a što se dogodilo, to ćemo istražiti. Znam što se dogodilo, ali da bih mogao potvrditi hipotezu, moram je i dokazati. Bilo bi neodgovorno od mene reći što je, a da ne mogu dokazati”, kazao je Kopal.

VELIKA ANALIZA NET.HR-A: Hrvatska je dobila novog lidera trećeg puta, a Plenković u buduće izbore ulazi iz jako čudne pozicije