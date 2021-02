ČAK 38.000 RIJEČANA ŽIVI U ZGRADAMA KOJE NE BI IZDRŽALE JAČI POTRES? Hrvatski stručnjak tvrdi: ‘To je potpuno kriva procjena!’

Upozorenje Svjetske banke veli da bi u slučaju razornog potresa u idućih 50 godina iz metropole moglo otići 77 posto stanovnika, dok bi Rijeka ostala bez 82 posto stanovnika

Nedavno je Svjetska banka objavila rezultate istraživanja rizika stanovanja u zgradama Središnje Europe, Azije i Balkana. Kada je u pitanju Hrvatska, rizike su istražili u ranije potresom pogođenim Zagrebu te Rijeci. Novi list piše da u dokumentu, koji se referirao i na podrhtavanje tla i štete u Zagrebu od ožujka 2020., piše da u zgradama opisanima kao “top dva visokorizična tipa zgrada” živi 280.000 Zagrepčana odnosno 35 posto ukupnog stanovništva.

Prema podacima Svjetske banke, u Rijeci u takvim gradama stanuje 38.000 osoba ili 32 posto građana. U zgradama građenima do 2000. godine stanuje 418.080 ljudi odnosno 52 posto stanovništva metropole, a u Rijeci 64.260 ljudi, što je 54 posto populacije Rijeke.

Stručnjak: ‘Kriva je procjena, zgrade u Rijeci nisu toliko slabe’

Rezultati istraživanja Svjetske banke iz studenog pokazuju kako su dvije najveće slabosti stambenih zgrada u Rijeci i Zagrebu stupanj armiranosti betona nosive konstrukcije te otpornost nearmiranih dijelova tih zgrada. Navodno, to uzrokuje 83 posto šteta na zgradama u Zagrebu i 81 posto u Rijeci.

K tome, upozorenje Svjetske banke veli da bi u slučaju razornog potresa u idućih 50 godina iz metropole moglo otići 77 posto stanovnika, dok bi Rijeka ostala bez 82 posto stanovnika. No, je li baš sve tako crno? Predstojnik Katedre za geotehniku riječkog Građevinskog fakulteta, prof. dr. Željko Arbanas, ne slaže se s rezultatima istraživanja Svjetske banke.

Potpuno je krivo procijenjeno je da su samo zgrade građene nakon 2000. godine sigurne. To je pogrešan podatak i nije jasno temeljem čega je 2000. godina odabrana kao ona nakon koje se građevine grade kao sigurne od potresa. Građevine u Rijeci, a i u Hrvatskoj, grade se u skladu sa zahtjevima potresne otpornosti još od druge polovice 60-ih godina prošlog stoljeća, nakon potresa u Skopju 1963. i Banjoj Luci 1969. godine. Ako se sagleda da su stambena naselja Gornja i Donja Vežica, Krimeja, Trsat, Kozala, Škurinje, Krnjevo, Kantrida i druga uglavnom građena od kraja 60-ih, moglo bi se reći da je velik broj građevina građen u skladu s potresnim propisima, iako, doduše, prema onima koji su vrijedili tada.

Treba naglasiti da je nekadašnja Općina Rijeka kao jedina u Republici Hrvatskoj i jedna od rijetkih u tadašnjoj Jugoslaviji posjedovala dokument Mikroseizmička rajonizacija Općine Rijeka, izrađen još 1971. i 1972. godine, koji je određivao seizmičnost pojedinih dijelova tadašnje Općine Rijeke. To mikroseizmičko zoniranje rađeno je prema tada poznatim svjetskim znanstvenim metodama, što je još jedan dokaz da je gradnja u Rijeci itekako vodila računa o seizmičkim uvjetima gradnje. Dakle, građevine u gradu Rijeci nisu tako slabe i mogu podnijeti znatna seizmička opterećenja. Jasno je da su starije zgrade manje otporne, ali to ne znači da bi sve bile srušene u potresu magnitude slične potresu u Petrinji”, rekao je prof. Arbanas za Novi list.

‘Rijeka na svom području treba imati veći broj seizmografa’

Stručnjak naglašava da Rijeka ima dugu povijest seizmologija i da je upravo u Rijeci osnovana prva seizmološka stanica, i to 1901. godine. Bila je to druga seizmološka stanica u Hrvatskoj koja je nakon Pule zabilježila veliki pokupski potres 1909. godine na istom rasjedu kao što je bio onaj u Petrinji.

“U tom smislu Rijeka bi trebala na svom području posjedovati veći broj seizmografa i akcelerografa koji bi omogućili bolje poznavanje utjecaja seizmičke aktivnosti u pojedinim dijelovima Rijeke i okolice, kao seizmički vrlo aktivnog područja Hrvatske, što bi sigurno utjecalo na buduću sigurniju gradnju u cijeloj Hrvatskoj”, govori riječki profesor.

Eurokod 8

Stručnjak ističe da su podaci o potresnoj osjetljivosti Rijeke i o tome koliko je grad spreman za potencijalni razorni potres u skladu sa saznanjima i potresnoj osjetljivosti grada Rijeke te da su dobro prezentirani.

“Noviji propisi o seizmičkoj gradnji povezani su s konstrukcijskim Eurokodovima ili bolje rečeno Eurokodom 8 (Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija), obavezujućim pravilnikom koji određuje projektiranje i gradnju u seizmičkim područjima u cijeloj Europskoj Uniji, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Eurokod 8 povezan je na Karte potresnih područja u Republici Hrvatskoj koje iskazuju očekivane iznose maksimalnih horizontalnih ubrzanja tla za povratna područja od 95 i 475 godina izraženih u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (odnosno, u odnosu na vrijednost ubrzanja gravitacije), a ne na moguće intenzitete (prema MCS ili EMS ljestvici) ili magnitude (prema Richteru).

Međutim, to ne ukazuje na neke razlike u magnitudi mogućeg očekivanog potresa na području Rijeke. Opet naglašavam da je vrijeme pojave potresa nemoguće odrediti. Potres je slučajan događaj; uglavnom su poznati rasjedi duž kojih se mogu dogoditi, ali točno gdje će biti epicentar i na kojoj dubini te kada će se dogoditi i kojim intenzitetom (magnitudom), to nije nikako moguće predvidjeti. Moguće je samo procijeniti vjerojatnost pojave potresa određene magnitude na određenom području i u određenom vremenskom periodu i to je ono što se naziva seizmičkim hazardom i o čemu govore karte potresnih područja na temelju kojih se projektiraju vrijednosti seizmički otporne građevine.

Iako se i na području Rijeke osjetio petrinjski potres, mogući jači potresi u Rijeci nisu ni na koji način povezani sa sadašnjom pojačanom seizmičkom aktivnosti duž Pokupskog rasjeda”, govori profesor Arbanas za Novi list.

Spremnost Rijeke na jači potres

Jel li grad Rijeka uopće spreman na razorniji potres? Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je u odgovoru na vijećničko pitanje naglasio da nitko na svijetu ne može reći da je potpuno spreman za potres.

Ono što se može reći jest da se sustav civilne zaštite na području grada Rijeke aktivno priprema za potencijalnu situaciju razornog potresa na području grada Rijeke. Uostalom, kod posljednjeg razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije, ljudstvo i oprema s područja grada Rijeke imali su, i još uvijek imaju, važnu ulogu u saniranju i ublažavanju posljedica potresa. I Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke ima posebno educirani tim, odnosno u sklopu postrojbe 22 vatrogasca vrhunski su obučena za spašavanje iz ruševina, za što je dio edukacije proveden i u inozemstvu.

Također, Grad Rijeka sufinancira programsku djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja, koja čini dio sustava civilne zaštite i u slučaju potresa s 200.000,00 kuna godišnje te HGSS djeluje u prostoru u vlasništvu Grada Rijeke. Jednako tako, u tijeku je i projekt kojim bi JVP grada Rijeke u svom sastavu imao i potražnog psa, a niz godina sufinanciran je i rad, odnosno program Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa (…) Što se tiče opreme potrebne za spašavanje iz ruševina, ona se periodično nabavlja, sukladno proračunskim sredstvima. Svakako bi bilo bolje da je ima više i da je u što novijem i boljem stanju, ali to iziskuje i izuzetno velika novčana izdvajanja”, veli Obersnel.

Opremu poput građevinske mehanizacije grad ne mora nabavljati jer ju imaju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, napominje riječki gradonačelnik te dodaje da Grad Rijeka posjeduje svoj skladišta hrane. Hrana bi se u slučaju potresa nabavljala iz trgovačkih centara s riječkog područja, prema Planu zaštite i spašavanja kao i kapacitetima trgovačkih centara.

Pojedinu opremu kao što je, primjerice, građevinska mehanizacija nepotrebno je nabavljati jer je posjeduju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, napominje gradonačelnik i dodaje da, što se tiče zaliha, Grad Rijeka ne posjeduje svoja skladišta hrane. “Mislimo da je dosad zanemarivano povezivanje sustava civilne zaštite na lokalnoj, područnoj i državnoj razini od ključne važnosti”, kazao je Obersnel.