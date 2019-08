ČAK 35 GRADONAČELNIKA U HRVATSKOJ IGNORIRA FACEBOOK: S druge strane, evo tko su ‘kraljevi’ ove društvene mreže

Portal Gradonačelnik.hr analizirao je aktivnosti na Facebooku svih gradonačelnika i gradova, nakon čega se ispostavilo da se tom društvenom mrežom služi dvije trećine gradonačelnika i gradova

S obzirom da su društvene mreže postale ključan i najmoćniji medij te platforma političke komunikacije, portal Gradonačelnik.hr napravio je analizu aktivnosti na Facebooku svih hrvatskih gradonačelnika i gradova. U istraživanju su se ograničili na Facebook, a stranice i profile gradonačelnika i gradova analizirali su u dva navrata, u prva tri mjeseca mandata od lipnja do rujna 2017., te ponovo u svibnju i lipnju ove godine. Pokazalo se da se Facebookom, bilo preko službenih stranica ili privatnih profila, aktivno služi oko dvije trećine gradonačelnika i gradova.

S druge strane, na svu moć i prednosti izravne komunikacije s građanima još uvijek je nezainteresirano ili ih namjerno izbjegava 35 gradonačelnika i čak 24 grada koji nemaju svoje službene stranice već i dalje komuniciraju jednosmjerno.

Od gradonačelnika koji koriste Facebook, preko službenih stranica objavljuje i komunicira njih 66, a 62 ih ima privatne profile. Način komunikacije i sadržaj kojima pune svoje stranice je raznolik. Od suhoparnog “linkanja” objava sa službenih stranica grada i protokolarnih informacija pa do spontanog i osobnog obraćanja te poziva na raspravu o gradskim ili političkim pitanjima.

Gradonačelnik pule vodi

Brojke kažu da uvjerljivo najjače stranice, sa najvećim brojem fanova, njih 19.803, ima gradonačelnik Pule Boris Miletić koji je među najjačima i s privatnim profilom, na kojem ima 4900 prijatelja. Službene stranice Grada Pule su među 10 stranica s najvećim brojem fanova.

Na drugom je mjestu, sa preko 15.000 fanova gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, a treći je sa gotovo 15.000 Krešo Beljak iz Samobora, koji se ističe i po angažmanu svojih fanova. Za razliku od ostalih gradonačelnika čije objave, ovisno o temi, dosta osciliraju po broju lajkova i komentara – od nekoliko desetaka pa do nekoliko stotina, Beljakov prosjek je nekoliko stotina lajkova po objavi, a jedna od najnovijih objava – da završava s godišnjim i napunjenih baterija se vraća borbi za bolju Hrvatsku, u dva dana je skupila više od 1300 lajkova.

Po broju fanova slijede Darinko Dumbović iz Petrinje, Vojko Obersnel iz Rijeke, Andro Krstulović Opara iz Splita, Mirko Duspara iz Slavonskog Broda, Dario Hrebak iz Bjelovara, Branko Dukić iz Zadra te Stjepan Kovač iz Čakovca.

Veći broj fanova od stanovnika grada

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković jedina od svih gradonačelnika ima veći broj fanova na Facebooku nego što njezin grad ima stanovnika. Grad Supetar, naime, po posljednjem popisu stanovnika ima 4074 stanovnika, a gradonačelnica čak 4257 fanova, što znači da je Ivana Marković svojim potezima na čelu Grada i načinom komunikacije na Facebooku prerasla granice svoga grada, a samim brojem fanova ravnopravno parira te nadmašuje i gradonačelnike s višestruko većom bazom potencijalnih fanova među samim građanima, piše portal Gradonačelnik.hr.

Među gradonačelnicima malih gradova koji brojem fanova itekako pariraju onim velikima su i Ante Pranić iz Vrgorca, Ana-Marija Petin iz Orahovice i Ana Kučić iz Malog Lošinja. Dio gradonačelnika, njih 35 objavljuje i istovremeno vodi oba profila, pri čemu je kod nekih, primjerice Jasenke Auguštan Pentek iz Zlatara, puno jači upravo privatni profil. S čak 5000 “prijatelja”, gradonačelnica Zlatara ima jedan od najjačih privatnih profila na Facebooku. Tu su još Darinko Dumbović, Boris Miletić, Antonija Jozić, Dario Hrebak, Dražen Barišić, Kristina Ikić Baniček, Zvonimir Novosel i Marin Piletić.

Piletić je, također, jedan od onih čiji privatni profil je puno jači, čak dvostruko, od službene stranice, a slična situacija je i kod Miše Krstičevića iz Ploča.

Rijeka ima najveći broj fanova

Kad su službene stranice gradova u pitanju, najveći broj fanova, preko 34.400, ima Grad Rijeka, na drugom je mjestu Grad Dubrovnik sa gotovo 14 tisuća, potom Krk, Požega, Sisak, Pula, Samobor, Mali Lošinj, te Koprivnica.

Miletić sam vodi Facebook stranicu

Osim brojkama, Boris Miletić titulu kralja Facebooka zaslužuje i sadržajem kojeg producira, ali i time što redovno odgovara na komentare i pitanja. Miletić zaista komunicira s građanima, ne izbjegava niti ignorira ni neugodne komentare i pitanja, pa je, primjerice, na traženje jednog građana objavio i svoju imovinsku karticu.

„Svoju službenu Facebook stranicu u pravilu vodim sam, što ponekad zna biti prilično izazovno s obzirom na svakodnevne obaveze, sastanke i putovanja. Ali mislim da je građanima bitno da znaju s kim razgovaraju i ako su se obratili meni osobno, od mene očekuju i odgovor. Ja se trudim odgovoriti na što više upita i sa svojim pratiteljima podijeliti bitne informacije, razmišljanja pa čak i neke osobne trenutke. Ljudi moraju znati da pričaju sa živom, autentičnom osobom i ja to zaista poštujem. Službenom Facebook stranicom Grada Pule upravljaju moji kolege iz Ureda Grada. Oni naše sugrađane sustavno informiraju o svim aktivnostima gradske uprave“, istaknuo je Miletić.

Ivana Marković: Više fanova nego stanovnika Supetra

Među najaktivnijim i najpopularnijim gradonačelnicima na Facebooku svakako se ističe i gradonačelnica Supetra Ivana Marković koja, kao gradonačelnica maloga grada, po broju fanova ravnopravno parira velikima, te je sa preko 4200 fanova, što je više nego što Supetar ima stanovnika, na 11. mjestu najpopularnijih gradonačelnika na FB-u.

„Svoju službenu stranicu vodim uglavnom sama. Od početka obnašanja dužnosti bilo mi je jako bitno da na službenoj stranici objavljujem sve podatke vezane za upravljanje gradom, da moj mandat bude transparentan i da građanima budu dostupne informacije na kojim projektima radimo, što se planira i slično. Ljudima je vrlo bitno dobiti kvalitetnu informaciju te to pozdravljaju. Većina sugrađana, ali i ostalih ljudi pogotovo onih koji žive van Supetra a vole doći u njega, zaista dobro reagira na to te je moj profil s vremenom postao i svojevrsna promocija Supetra ali i otoka Brača“, ističe Ivana Marković.

Beljak: Samo izravna komunikacija ima prolaz kod građana

Krešo Beljak prisutan je na Facebooku od svog prvog gradonačelničkog mandata u Samoboru, najprije putem grupe Grad Samobor – gradska uprava koju je sam kreirao, nakon toga i na stranici Grada Samobora i svojoj osobnoj stranici koju koristi i kao saborski zastupnik te predsjednik HSS-a. Na društvenim mrežama komunicira sam, uz pomoć službenika koji su za to zaduženi. Usluge različitih agencija specijaliziranih za društvene mreže ne koriste jer društvene mreže toliko su podigle razinu transparentnosti da samo izravna komunikacija može imati pozitivan odjek kod građana.

“Društvene mreže iznimno su kvalitetan alat za suradnju s građanima, no samo ukoliko je komunikacija putem njih brza, učinkovita i obostrana. U Gradu Samoboru praktički od prvog dana komuniciram s građanima putem Facebooka, a danas i preko ostalih mreža. Takav oblik komunikacije zahtijeva i veću učinkovitost službi, što smo uspjeli postići’, kaže gradonačelnik Beljak.

Jasenka Auguštan Pentek: Tisuću zahtjeva na čekanju

Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek ima dva profila – službenu stranicu i privatni profil, kojega koristi i za službene objave, a na kojem ima preko 5000 “prijatelja”, te čak tisuću zahtjeva na čekanju, jer je broj prijatelja na profilu limitiran na 5000.

“Oba profila vodim samostalno jer smatram da toliko vremena mogu izdvojiti i da sam na taj način pristupačnija građanima. Tako najbrže i najlakše obavještavam građane o aktivnostima i radovima u našem gradu. Smatram da mi to ne iziskuje previše vremena te uvijek pokušavam pronaći toliko vremena da objavim važne informacije i odgovorim građanima na pitanja u porukama. Smatram da je komunikacija preko društvenih mreža posljednjih godina jako važna jer su one postale neizostavan dio naših života i uvelike nam olakšavaju komunikaciju s biračima. Osim mojih obavještavanja, ima dosta i prijedloga građana te ponekad i dobrih kritika kako nešto poboljšati. Te mi i takve sugestije pomažu u osluškivanju građana”, kaže gradonačelnica Zlatara.

Dumbović: Barem sat vremena dnevno za FB

Sa više od 7300 fanova na njegovoj stranici ‘Rad za naš grad’, gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović je četvrti najpopularniji gradonačelnik na FB-u. Svoje fanove na dnevnoj bazi informira o gradskim odlukama i mjerama, društvenim i kulturnim događanjima, svojim susretima s građanima i lokalnim poduzetnicima, a dosta je i videa, od sjednica gradskog vijeća do koncerata.

“Živimo u vrijeme interneta i brzih komunikacija na društvenim mrežama koje otvaraju i dodatne mogućnosti. Za moj rad važna je upravo stalna dostupnost i brza objava novih sadržaja, kao i povratne reakcije onih koji stranicu prate. Svakodnevno odvojim najmanje sat vremena, a često i više, uglavnom na večer, kako bi na FB pratio događanja iz različitih područja života, ne samo u Petrinji, već i šire, a pratim i druge profile i njihove objave”, rekao je Dumbović za portal Gradonačelnik.hr. Na svom privatnom profilu ima preko 5000 pratitelja, a uglavnom ga koristi za obiteljske objave i objave nekih posebnih događaja, komunikaciju s prijateljima.

Hrebak se ne boji rasprava s kritičarima

Svoje FB stranice sam vodi i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak koji je, upravo zahvaljujući autentičnoj i aktivnoj komunikaciji s građanima, s kojima svakodnevno dijeli informacije o gradskim projektima i planovima, te odgovara na komentare i pitanja, i jedan od gradonačelnika s najvećim rastom broja fanova u posljednje dvije godine. Na početku mandata, prije dvije godine, Hrebak je sa nešto manje od 4000 fanova bio na 15. mjestu, a sada je na 8. sa preko 5700 fanova.

Hrebak je jedan od još uvijek rijetkih gradonačelnika koji odgovara na sva pitanja koja mu građani postave te se ne boji i rasprava sa kritičarima kojima uvijek odgovara bez ljutnje i argumentirano, kroz brojke i projekte. “Smatram da gradonačelnik svojim građanima mora biti dostupan 24 sata. U današnje vrijeme novih tehnologija svaki građanin može preko društvenih mreža doći do svog gradonačelnika, dobiti neposredan odgovor na bilo koje pitanje. Na taj način stvara se povjerenje između građana i političara koje je posljednjih godina izuzetno narušeno. Političare se doživljava kao posebnu nedodirljivu kastu koja se udaljila od građana koji ih biraju. Prvo su mi rekli da neću moći izdržati niti 6 mjeseci u tom ritmu komunikacije s građanima, ali evo već više od dvije godine svakodnevno odgovaram na upite građana i normalno radim i sav drugi posao gradonačelnika. Za to treba puno vremena, energije i odricanja svoje vlastite komocije, ali ispunjava me zadovoljstvo takvim načinom rada koje građani svaki dan pokazuju”, rekao je

Dukić je spreman na kritiku

Zadarski gradonačelnik Branko Dukić priznaje da do izbora 2017., odnosno predizborne kampanje, nije koristio Facebook.

“Nisam prepoznavao vrijednost tog kanala niti sam ga smatrao bitnim za moje dotadašnje djelovanje, no skeptično sam prihvatio savjet kolega i suradnika i pokazalo se kao izuzetno važan alat. Sadržaj je ono što je najvažnije i on je zaslužan za ovu zajednicu koju smo stvorili i koja raste iz dana u dan. Trudim se da to bude mjesto gdje će građani redovito dobiti valjane i pravovremene informacije o svemu što se događa u Zadru, a možda se najkorisnijim pokazao za vrijeme kriznih situacija, primjerice poput velike poplave koju smo imali u Zadru u rujnu 2017. godine…

Ovaj alat vam ne dozvoljava da se odlijepite od stvarnosti, a ako niste spremni čuti kritiku i odgovoriti na neugodna pitanja koja najčešće stižu putem poruka, onda Facebook nije kanal za vas”, istaknuo je Dukić koji osobno čita komentare i upite, te se maksimalno trudi brzo na njih odgovoriti, ali ističe da ne tolerira vrijeđanja i uvrede.

Ana-Marija Petin približava se građanima putem FB

I gradonačelnica Orahovice, Ana-Marija Petin, svakodnevno sama održava svoje Facebook stranice. Petin ima gotovo podjednak broj fanova na privatnom profilu i službenoj stranici, nešto više od 2300, a svaki “klik” i “lajk” na svojim stranicama smatra svojevrsnom nagradom za svoj rad.

“Postavljanjem sadržaja na Facebook i osobnim odgovaranjem na upite građane, postiže se jedna vrsta bliskosti koja je građanima jako bitna. Politika se građanima ne rijetko zna činiti kao hladna i nedostižna, ali upravo se to u takvoj komunikaciji gubi i građani na taj način puno brže shvate da i ja imam privatnu sferu života, supruga sam i majka troje djece kao i bilo koja druga žena koja se politikom ne bavi, tako da se na taj način stječe ono najbitnije a to je povjerenje”, istaknula je Petin, napomenuvši da Facebook ima i negativne strane, jer pojedinci osim kritike objavljuju i vrijeđanja na poslovnoj i privatnoj razini.

Hiperaktivni Bandić

Za razliku od većine ostalih gradonačelnika koji objavljuju uglavnom maksimalno do 2-3 posta dnevno, a često i tek jedan u nekoliko dana, zagrebački Milan Bandić svoju hiperaktivnost demonstrira i Facebooku. Rijetko kad ima ispod barem 4-5 objava dnevno, a nedavno je u jednom danu imao čak 13 objava.

Bandić na službenim stranicama ima nešto više od 17 tisuća fanova, dok na privatnoj stranici, na kojoj objavljuje puno manje i rjeđe nego na službenoj, ima preko 40 tisuća pratitelja.