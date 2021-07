Nakon zaprimljenih prijava i utvrđenih privremenih lista za upise u dječje vrtiće u Rijeci je čak 311 djece ostalo na listi čekanja. Riječ ne o djeci s prvenstvom upisa, dakle onoj čija su oba roditelja zaposlena, a od toga je samo dvoje djece vrtićke dobi, dok su sve ostala djeca jasličke dobi, piše Novi list.

U odnosu na prve prošlotjedne preliminarne rezultate upisa, broj djece koja su se našla na listi čekanja smanjen je za njih stotinu, a tomu treba dodati još 146 djece čiji su jedan ili oba roditelja nezaposleni i nisu našli mjesto u vrtiću. Iz Gradskog poglavarstva poručuju da će se do početka nove pedagoške godine lista neupisanih smanjiti za još devedesetak djece.

Nova mjesta u vrtićima znače i nova zapošljavanja

Zamjenica riječkog gradonačelnika Sandra Krpan, u čijem su resoru odgoj i obrazovanje, kazala je da traži dodatne prostore u riječkim vrtićima za povećanje odgojnih skupina te da je neke našla u tri vrtićka podcentra.

"U interesu nam je da se u vrtiće smjesti što više djece i to odmah, ali jednako tako da se i dalje poštuje Državni pedagoški standard. Svi prostori koji su pronađeni su primjereni za boravak djece. U ovom trenutku nije važno u vrtiću imati zbornicu ili garderobu, već je važno riješiti ovaj ozbiljan problem", kazala je Krpan za Novi list.

Do kraja tjedna planira obići sve vrtiće u Rijeci i na Sušaku pa ako se u svakom od njih pronađu po tri neiskorištena prostora, do rujna će se, kaže, stvoriti uvjeti za prihvat devedesetak jasličara.

"Treba uzeti u obzir da to znači i nova zapošljavanja za koja treba osigurati sredstva, jer samo za rad u tri nove jasličke skupine u Dječjem vrtiću More treba zaposliti šest odgajatelja. Ta ćemo sredstva osigurati jer nam je istinski stalo do toga da se to riješi", dodala je.

Privatne predškolske ustanove ne primaju jasličare

Razlog naglog rasta broja djece koja su ostala bez mjesta u vrtićima i jaslicama jest u činjenici da privatne predškolske ustanove ne primaju djecu jasličke dobi, a jasličke skupine su zbog dobi djece i njihovih potreba manje od vrtićkih te se taj broj dodatno smanjuje ako je u određenu skupinu upisano dijete s teškoćama u razvoju, piše Novi list.

​Do sada je u dječjim vrtićima Grada Rijeke svoje mjesto našlo ukupno 3.010 djece. Najveći broj djece upisan je u Dječji vrtić Rijeka, njih 1.990 od čega je 441 dijete upisano u jaslice, a 1.549 djece u vrtićki program. U Dječji vrtić More upisano je ukupno 514 djece od čega 400 djece u vrtićke, a 114 u jasličke skupine, dok je u Dječji vrtić Sušak upisano ukupno 506 djece od čega ih je 408 upisano u vrtićke te 98 u jasličke skupine.