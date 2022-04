Nakon sto godina neprekinutog rada, u splitskom škveru Brodosplit uskoro bi se mogla zaustaviti proizvodnja, javlja RTL Danas. Tri četvrtine radnika već je na čekanju, a oni koji rade plaću nisu vidjeli od siječnja.

"Trideset godina sve se urušava. Trideset godina se pogrešno radi. Od momenta kad je Kutle imao 200 firmi a znao nabrojati samo 5, ja sam znao da ćemo samo propadat", kazao je Ibrahim Duraković, radnik u Brodosplitu.

"Pa, tko ostane ostane, tko ne ostane ide ća, tražiti drugi posao", kazao je Dragan Podrug iz Brodosplita. Supruga mu ne radi, a na pitanje kako spaja kraj s krajem odgovara: "Pa eto čuješ, u minusu sam koliko se može ići u minus i eto. Ima nešto, mala prima ovi stipendije, tamo vamo, 1200 kuna i to je to."

Ogroman broj ljudi na birou

"Ako škver klekne, najcrnji scenarij i ako to se dogodi imat ćete malo manje od dvije tisuće ljudi na birou koji će vam primati naknade za to, trebat će im platiti zdravstveno osiguranje, neće država dobiti porez od njihovih plaća, neće općina dobiti prirez od njihovih plaća tako da je to jedan postupak koji generira puno stvari", kazao je Pavle Matošić, predsjednik Nezavisnog sindikata Brodosplit.

U upravi DIV-a ističu kako još sve nije gotovo. Predstečajnu nagodbu vide kao spas, a kap koja je prelila čašu, kažu, je kreditni dug od 82 milijuna eura prema ruskoj banci koja je trenutno pod sankcijama.

Iz sindikata kažu kako je sada najvažnije osigurati kontinuitet proizvodnje, isfinancirati proizvodnju novih brodova koja je trenutno zaustavljena.

"Neke su okolnosti i objektivne. Ovaj rat u Ukrajini, kovid i svašta se nešto dogodilo. Evo i cijene čelika isto na tržištu luduju, tako da svašta nam se nešto dogodilo. Ja se iskreno nadam da će to završiti na neki dobar način, ali male su šanse", tvrdi Matošić.

Dužni na sve strane

Vlasnik Tomislav Debeljak u razgovoru za RTL Danas ističe da su na sve strane dužni. "Svaki mjesec imamo račun za struju, telefon. Zanimljivo je da u Brodosplitu imamo 55 milijuna kuna duga prema dobavljačima na milijardu kuna prometa. Manje od tri tjedna prometa je dug, a agonija traje 2 mjeseca. 44 milijuna kuna je dug prema dobavljačima u DIV grupi, imaju mane prometa od Brodosplita, ali isto tri tjedna prometa", kazao je Debeljak

Brodovi koji se rade vrijedni su 2 i nešto milijardi kuna te da se, jednom kada se naprave, prodaju i time se vraća kredit.

"Tu je isto ležište cjelokupnog problema što je logično i normalno da banka koja je išla došla je do 82 milijuna eura, 120 je ukupno financiranje od strane banke, ne može više zbog rata u Ukrajini. Trenutno ne može niti jedna druga banka što smo pričali prije dva mjeseca i javnosti prije 3-4 tjedna kad smo rekli da HBOR to može zatvoriti, da zarade svi skupa, da se normalno spase radna mjesta. Dogodilo se to da su dobavljači mali dio duga, 40 milijuna kuna je blokirano što je manje od našeg mjesečnog prometa. Do toga nije trebalo doći do toga. Dobavljači su dospjelo i nedospjelo stavili na naplatu", kazao je.

Za neizvjesnu sudbinu 2000 zaposlenika škvera kaže da je to govorio te da mu je nevjerojatno da se oglušuje onaj tko može spasiti. "Mislim na institucije kompletno, neću nikog posebno prozivati. Nevjerojatno je, kako vidim, sam premijer je afirmativan ali po zakonu ne može on odobriti kredit", kazao je.

Spas radnicima

Na pitanje zašto misli da bi Vlada ili HBOR trebali pomoći, Debeljak je odgovorio da to nije spas njima kao tvrtki, već radnicima jer se dogodila viša sila.

Na pitanje što će biti s ljudima, Debeljak je dogovorio da je njegov apel da se što više ljudi spasi. "U 10. i 11. mjesecu smo dogovorili nova dva broda, u predugovorima je i 15 ophodnih brodova i za jedan veliki brod. Na nekome drugome je da donese odluku koja je pozitivna, ekonomska, ne poticaj nego da zaradi i država, HBOR, mi, da se očuvaju radna mjesta. Svaki brod ima 75 do 80 posto našeg domaćeg proizvoda", rekao je Tomislav Debeljak.