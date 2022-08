Potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved istaknuo je u utorak u Vukovaru na Središnjem obilježavanju Dana sjećanja na osobe nestale u Domovinskom ratu i Međunarodnoga dana nestalih, da i dalje potpuno izostaje suradnja Srbije u rješavanju pitanja nestalih. Nakon polaganja vijenaca na vukovarskom Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskoga rata ministar hrvatskih branitelja Medved je izjavio da suradnja Srbije u potpunosti izostaje u dostavi informacija o sudbini nestalih osoba tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj, iako je potpuno jasno, naglasio je, da u arhivama u Srbiji postoje zapisi o tome gdje su posmrtni ostatci nestalih osoba.

"Naša kontinuirana traženja prema Srbiji nisu rezultirala dobivanjem informacija o nestalim osobama te ih zato i danas pozivam da se suoče s činjenicom kako su izvršili agresiju na Hrvatsku, počinili strašne zločine, pa neka danas otvore arhive i daju informacije gdje su posmrtni ostatci nestalih osoba, kako bismo mogli ubrzati taj proces", poručio je potpredsjednik Vlade RH ministar Medved.

Srbije ne daje informacije

Istaknuo je da će Vlada Republike Hrvatske i dalje neumorno tragati sve dok se ne pronađe i posljednju osoba nestala u Domovinskom ratu. No, dodao je, u tom procesu izostaju saznanja koja posjeduje Srbija, u smislu zapisnika svega što su činili u vrijeme privremena okupacije Podunavlja i drugih dijelova Hrvatske, a posebice lokacija masovnih grobnica.

Na upit novinara je li hrvatska Vlada spremna blokirati Srbiju u predpristupnim pregovorima s EU ako ta suradnja i dalje bude izostajala, potpredsjednik Vlade Medved je rekao kako je Hrvatska, u trenutku otvaranja predpristupnih poglavlja 23 i 24 kao preduvjet za ulazak Srbije u EU, jasno stavila svoje uvjete, a oni su i danas važni. "To su suradnja u procesu traženja nestalih osoba, obeštećenje logoraša srpskih koncentracijskih logora te povlačenje iz procedure Zakona o tzv. regionalnoj ili univerzalnoj jurisdikciji,. Nekoliko je tih uvjeta, koje je Hrvatska Srbiji jasno stavila do znanja, a to nisu samo uvjeti Hrvatske, nego i Europske unije", poručio je ministar Medved.

Hrvatska još traga za 1832 nestale osobe iz Domovinskog rata

Izvijestio je kako Hrvatskoj još uvijek traga za 1832 nestale osobe iz Domovinskog rata. Dodao je da je Vlada RH u proteklih šest i pol godina učinila značajan iskorak u tome procesu, jer je identifikacijom riješena sudbina 221 osobe, a svakodnevno se provode probna iskapanja.

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić rekao je kako se na svim razinama, od državne do lokalne, mora učiniti sve da se rasvijetli sudbine nestalih osoba Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ocijenio je da je posljednjih godina, zahvaljujući značajnim naporima nadležnog Ministarstva, došlo do pomaka u procesu traženja nestalih osoba, ali da i dalje ne možemo biti zadovoljni s djelovanjem pravosuđa i kažnjavanjem odgovornih za ratne zločine i sudbinu nestalih osoba.

Svim žrtvama odana je počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na vukovarskom Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskoga rata, a sveta misa za sve poginule, ubijene i nestale hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskoga rata služena je u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova. U sklopu obilježavanja predstavit će se aktivnosti Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja kod Trga dr. Franje Tuđmana te odati počast kod Spomen-obilježja osobama nestalim u Domovinskom ratu u Borovu naselju.