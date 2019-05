ČAK 1500 KUNA PO SATU RADA: Toliko su dobivali nastavnici za izradu priručnika, a koji na kraju – ne valjaju

Za izradu digitalnih metodičkih priručnika nastavnicima je isplaćeno više od sedam milijuna kuna

Tijekom devet mjeseci 2018. godine, više od 10 milijuna kuna iz Europske unije, projekta ‘CKR I’, isplaćeno je nastavnicima koji su radili na pripremi eksperimentalne Škole za život i uvođenje obavezne informatike. Kako piše Srednja.hr, najveći dio tog novca, više od sedam milijuna kuna, nastavnicima je kroz autorske ugovore isplaćen za izradu tzv. digitalnih metodičkih priručnika i to za tek 50% izrađenosti metodičkih priručnika.

Nedovoljno dobri

Međutim, posao koji su nastavnici odradili na najunosnijem dijelu Škole za život, nije ocijenjen dovoljno dobrim, priopćila je to Lidija Kralj, pomoćnica i bliska suradnica ministrice Blaženke Divjak, skupinama koje rade na Školi za život. “Nakon što su pregledane trenutačne inačice metodičkih priručnika i provjereni ugovori s autorima ustanovljeno je da oni ne udovoljavaju ciljevima i zahtjevima koji su postavljeni pred autore niti predstavljaju dovoljnu vrijednost za novac”, stoji u prvoj rečenici dokumenta koji je Kralj poslala nastavnicima koji rade na uvođenju Škole za život i kojima je za rad do tada podijeljeno najmanje sedam milijuna kuna.

Uz to, Kralj tvrdi da se, prema ugovoru koji su autori potpisali, očekuje “da će prijedlog metodičkih priručnika napraviti u skladu sa svjetskim primjerima dobre prakse i da će predstavljati najbolja rješenja za ovakav tip materijala u Hrvatskoj”. Također se navodi i da su nastavnici-autori metodičkih priručnika za nove kurikulume dodatno educirani od međunarodnih stručnjaka te plaćeni u skladu sa zahtjevima.

U nastavku dokumenta, Kralj nastavnicima piše što sve i u kojoj količini mora imati izvrstan metodički priručnik te im daje detaljne smjernice za doradu nedovoljno dobrih priručnika. Članovi radnih skupina dobili su rok za popravak 20. travnja 2019.

Skromne upute na početku

Da stvar bude gora, kako piše Srednja.hr, još prošle godine tijekom ljeta, na samom početku izrade skupih priručnika, Kralj je dala vrlo skromne upute za izradu priručnika koji ne “predstavljaju dovoljnu vrijednost za novac”. Naime, ona je u prezentaciji koju je tada priredila nastavnicima-članovima skupina za Školu za život, svoje upute za izradu priručnika svela na “sve ono što biste sebi pripremili za nastavu :)”, uz još nekoliko vrlo neodređenih natuknica.

Nastavnicima koji su radili na pripremi Škole za život i izradi metodičkih priručnika, do kraja je godine isplaćen iznos za do 50% izrađenosti priručnika, tj. satnice predmeta, a ostatak je trebao biti isplaćen u ovoj godini. Međutim, nakon obavijesti o loše odrađenom poslu, početkom travnja nastavnici su dobili informaciju da daljnjih isplata, do 100% izrađenosti priručnika, neće biti zbog “izvršene revizije”.

Iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO-DEFCO) tvrde da oni nisu nadležni za poslove revizije, a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava najavilo je potrebu evaluacije, čiji početak je planiran za zadnje tromjesečje 2019. godine s očekivanim trajanjem od godinu dana.

1500 kuna za sat rada

Iz Ministarstva obrazovanja su javili da su svi navedeni projekti trenutačno u realizaciji te da su tijekom realizacije moguće i izmjene projekta, a dodali su i da su metodički priručnici trenutačno u postupku izrade. Ministrica Blaženka Divjak rekla je da su nastavnici plaćeni po satu. “Radi se o 1500 kuna za sat rada. Da su ta sredstva dana nekom iz financijskog sektora ili međunarodnom stručnjaku, onda se to nikome ne bi činilo puno. Sad kad to dajemo učiteljima, moramo priznati da zagovaramo da se pošteno plati rad i otkup prava”, kazala je Divjak i pozvala sve zainteresirane da se jave na natječaj te da sudjeluju u izradi reforme za drugu godinu, piše Srednja.hr.