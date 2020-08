ČAK 130.000 LJUDI TRAŽI UKIDANJE STOŽERA I TUŽIT ĆE DRŽAVU; ‘Sve odluke su upitne. Javilo mi se 300 do 400 ljudi koji su dobili otkaz…’

Pokretač inicijative koja je dosad okupila oko 130.000 ljudi, koji traže pokretanje kolektivne tužbe protiv države i ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite, tvrdi kako će već u petak učiniti prve korake prema tužbi i odrediti odštetni zahtjev za svakog građanina koji će sudjelovati u sporu

Ranije se već govorilo o tome kako inicijativa koja okuplja gotovo 130.000 ljudi traži ukidanje Nacionalnog stožera civilne zaštite te namjerava ostvariti svoj cilj kolektivnom tužbom protiv Republike Hrvatske. Naime, inicijativa smatra kako rad Stožera od početka epidemije nije u skladu s Ustavom i brojnim zakonima, a ponegdje, kako navodi pokretač inicijative, Tomislav Pilkić, ni sa zdravim razumom.

“Nismo došli napadati sam virus po sebi, mi tvrdimo da ponašanje Stožera od prvih dana nije u skladu ni s Ustavom i zakonima, niti sa zdravim razumom, kojega se nisu pridržavali cijelo vrijeme. Konkretno, ono što im najviše zamjeramo jest karantena u trećem mjesecu koju su uveli – potpuna blokada države i posljedice koje će to imati sljedećih mjeseci. Mi trebamo imati na umu da postoje određeni zakonski propisi – Ustav i zakoni. Svi oni dozvoljavaju rad Nacionalnom stožeru, to je Zakon o sustavu civilne zaštite, ali u tom Zakonu sve jasno piše, naslanja se na Ustav koji traži srazmjernost odluka. Svaka odluka koju donosi Stožer mora imati neku mjeru – srazmjernost i ne smije se dogoditi da Stožer donosi mjere koje u jednom slučaju se ponašaju na jedan način, a u drugom slučaju na drugi način. Mi možemo ići kroz 50 odluka Stožera, doslovno otvorimo Zakon, na internetu je sve dostupno, analizirati jednu po jednu. Koju god odluku Stožera da uzmemo, nijedna nije imala nikakvu proporciju”, ustvrdio je Pilkić gostujući u RTL Direktu.

Oduzimanje prava

Dodao je kako dobar dio ljudi okupljenih u inicijativi ne dovodi u pitanje postojanje koronavirusa, ali zato negiraju njegove učinke, ponajprije onih koji nisu zaraženi. “Taj virus, od prvih dana otkad on postoji, mi znamo kako se ponaša, od prvih dana imamo ono istraživanje u Italiji, mi znamo da 99,2 posto ljudi po tom istraživanju iz trećeg mjeseca, koje je on, nažalost, ubio su uglavnom starije osobe i osobe koje imaju kronične bolesti, to su sve osobe koje su bile u završnim stadijima života. Mi moramo paziti na to da u ovoj državi žive i druge skupine stanovništva. Mi ne možemo štiteći jednu skupinu i njihova prava nekome drugome oduzeti njegova tri prava. Tu opet gubimo tu proporcionalnost koja jednostavno mora postojati da bi vrijedili svi ti zakoni koji se naslanjaju na Ustav”, istaknuo je Pilkić.

U petak će se inicijativa naći na sastanku s odvjetnikom koji bi ih trebao uputiti u prve korake pri tužbi. Pilkić očekuje da će dio okupljenih ljudi otpasti, što zbog mogućnosti da Facebook zabrani njihovu grupu, ali i zbog toga što neki žive u inozemstvu, pa možebitno neće imati ni osnovu za tužbu. S državom se na sudu, zasad, namjerava suočiti 1500 do 1600 osoba.

“Napadat ćemo nesrazmjernost jer moramo imati na umu da koju god odluku Stožera da uzmemo, naći ćemo da nema proporcionalnost. Konkretno, odluka koja je nekako najuočljivija je ona odluka pred izbore koja se tiče građana BiH – osobno nemam ništa protiv njih, ali odluke koje je Stožer koristio pet dana prije izbora da uvodi dvotjednu samoizolaciju za te ljude pa pred izbore poništava pa poslije izbora poništi samo za Srbiju pa onda poslije opet mijenja neka pravila za BiH. Ima primjera, javilo mi se barem 300 do 400 ljudi koji tvrde da su dobili otkaz, danas mi se javila gospođa koja je rekla da je pokrenula svoje trgovačko društvo, uložila u njega veću količinu novca bez kojega je ostala. Javio mi se i jedan gospodin koji je vozač i koji je rekao da je isto pokrenuo svoju firmu, otkupio vozilo, i tada je uveden lockdown, a posljedica toga je da je ostao bez otprilike 50.000 do 60.000 kuna. Što se mene osobno tiče, mogu govoriti o tome da su posljedice više s neke psihičke strane da zamjeram Stožer što je uopće uveo tu blokadu. Ostao sam bez mogućnosti prijevoza, vozim se javnim prijevozom, bez kojega sam ostao kao i deseci Zagrepčana, nisam mogao otići mjesecima doma vidjeti roditelje… To su neke stvari koje su osobne, ali opet se vraćam na to da je to kršenje ljudskih prava, prava na kretanje, prava na zdravstvenu zaštitu – imamo stotine primjera ljudi koji se javljaju da im je odgođena magnetska rezonanca”, nabrajao je Pilkić.

Citirat će Milanovića

Osim uklapanja pojedinačnih slučajeva u tužbu, koja ipak mora biti sveobuhvatna i konkretna, pred inicijativom je i važno pitanje traženja odštete. Iako nemaju konkretnu brojku, već su zacrtali neke okvirne brojke.

“Zato i idemo u takav spor. Međutim, to neće biti neki nerealan iznos, to je započetak moj osobni stav, to ćemo vidjeti s odvjetnikom. Nekako sam mišljenja da što više postavimo tu granicu novca, prije ćemo izgubiti spor. Možemo tražiti milijun kuna po osobi, ali realno je da će to biti odbijeno. Tražit ćemo neku realnu svotu, možda čak i simboličnu. Od jednog pravnog stručnjaka sam čuo prijedlog da to bude 10.000 kuna, ali vidjet ćemo – novac nije toliko bitan. Što se mene tiče, ja sam svoj novac spreman i dati”, ustvrdio je pokretač inicijative.

Dodao je i kako će u tužbi citirati predsjednika Republike i jednog od žešćih kritičara Stožera, Zorana Milanovića, jer je “gospodin pravnik, predsjednik države i njegove riječi imaju težinu, to ćemo svakako iskoristiti. Predsjednik je dok je bio na drugoj poziciji, nešto slično je bio učinio i malo nesmotreno za slučaj Gunja i taj slučaj je na kraju završio pozitivno iako je bio čak i pod labavijim temeljima nego ova naša tužba”. Pilkić je istaknuo kako njegova inicijativa nema veze s organizacijom Festivala slobode, antikorona prosvjed koji će se održati 5. rujna na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Dodao je kako će podržati tu inicijativu i doći na prosvjed.

