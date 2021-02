ČAK 10 DRŽAVA ODGAĐA POPIS STANOVNIŠTVA: Još neko vrijeme nećemo znati koliko je ljudi zapravo iselilo iz Hrvatske

Irska i Njemačka će popis stanovništva odgoditi za 2022. godinu, a u posljednjih 160 godina popisivanje nije bilo odgađano osim za vrijeme Drugog svjetskog rata

Popis stanovništva najavljuje se već godinama jer bi on trebao pokazati koliko je ljudi u roku 10 godina, kada je napravljen posljednji popis stanovništva, iselilo iz Hrvatske. Za vrijeme zadnjeg popisa stanovništva u Hrvatskoj je zabilježeno 4,3 milijuna stanovnika. Kako stvari stoje, od popisa stanovništva 2021. neće biti ništa.

U posljednjih 160 godina popisivanje nije bilo odgađano osim za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ali rizik od širenja zaraze koronavirusom je prevelik. RTL-ova reporterka istražila je hoće li ove godine uopće biti popisa stanovništva i kako bi to trebalo izgledati.

Obitelj Hrvatice Sande Lemo napustila je Hrvatsku prije 7 mjeseci. Sreću i bolji život Sanda je sa svoje dvije kćeri pronašla u Švedskoj.

ODGAĐA SE POPIS STANOVNIŠTVA: Trebao je početi 1. travnja, a sad nitko ne zna kad će se održati; Sve ovisi o dvije stvari

Val iseljavanja ima svoj utjecaj

“U tih 6-7 mjeseci koliko sam radila ovdje, u Švedskoj uspjela sam uštedjeti 10 plaća koje bih zaradila kao asistent u nastavi u Hrvatskoj. U Hrvatsku se ne planiram vratiti. Ne. Čak ni ako će biti mogućnosti ni za mirovinu”, kazala je Lemo za RTL Danas.

Iako joj povratak u domovinu nije opcija, veliki val iseljavanja itekako je utjecao na popis stanovništva u Hrvatskoj koji je trebao početi 1. travnja, ali je zbog pandemije koronavirusa – odgođen.

“Ja ne mogu znati kakva će biti epidemiološka situacija, možda za 2, 6 mjeseci. Tako da stvarno moramo pričekati, tu je i određena procedura koja mora se proći. Postoji svakakva mogućnost”, rekao je Damir Plesac, koordinator za popis stanovništva u DZS-u.

‘STRAŠNO, OVAKO NIJE BILO OD DRUGOG SVJETSKOG RATA’: Objavili podatke o umrlima u 2020.; ‘Svi oni neka se duboko zamisle’

Dvije faze popisa

Otprilike 8.000 popisivača provodit će popis stanovništva u dvije faze. Prva je preko sustava e-Građani i dolaskom popisivača s prijenosnim računalima u kućanstva. Sve će koštati oko 160 milijuna kuna.

“Probni popis bi trebao krenuti 1. ožujka ove godine i trajati do 15. ožujka gdje ćemo mi testirati obje faze – znači i samo popisivanje, ali i terensko popisivanje na uzorku od 50 popisnih krugova, a to je negdje oko 5.000 kućanstava ili oko 12.000 osoba”, navodi Plesac iz DZS-a za RTL Danas.

‘TOLIKO O TOME DA JE OVO OBIČNA PREHLADA’; Demograf tvrdi da imamo najveći broj umrlih ikad! ‘Smanjit će nam se očekivano trajanje života’

Dosta zemalja EU odgađa popis stanovništva

Hrvatska nije jedina država koja će odgoditi popis jer još 10 zemalja EU će napraviti isto, kao što su Irska i Njemačka. Te dvije države će popis stanovništva napraviti 2022. godine dok su ga neke odgodile i za kasnije.

“Jako puno ljudi živi u inozemstvu, a želi se, najčešće iz sentimentalnih razloga popisat tu. Naravno, to nam rezultira time da imamo nešto veći broj popisanog stanovništva nego što je to realno stanje. Popis stanovništva će pokazati ono o čemu mi govorimo više desetljeća, a to su negativni demografski trendovi u Hrvatskoj”, rekao je za RTL Danas Krešimir Ivanda s Katedre za demografiju zagrebačkog Ekonomskog fakulteta.

Odgovor na pitanje hoće li se to potvrditi otkrit će brojni popisivači koji će osim kucanja na vrata građana i digitalno prikupljati podatke.