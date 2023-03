'Nikad više vojnici.' 'Nikad više u rat za državu i bogate.' Poruke su to s antiratnih plakata i naljepnica oblijepljenih u središtu Zagreba baš u vrijeme kada je 10 tisuća građana primilo poziv Ministarstva obrane za određivanje ratnog rasporeda. O kakvim pozivima je riječ, objasnio je u RTL-ovom Direktu Ivan Jušić, ravnatelj Uprave za ljudske potencijale Ministarstva obrane.

"Tijekom godine ćemo uputiti 10.000 poziva vojnim obveznicima, odnosno pričuvnicima Hrvatske vojske, koji će dobiti raspored u pričuvnoj postrojbi Hrvatske vojske. U ožujku, travnju i svibnju oko 8.000 njih, a ostatak u listopadu, studenom i prosincu", kazao je.

Poziv samo onima koji su vojno osposobljeni

Na pitanje što to kokretno znači, Jušić je rekao da je 2007. godine privremeno suspendirana obveza vojnog roka, ali da prema Ustavu RH svi sposobni građani imaju obvezu služenja i sudjelovanja u obrani države.

"Pričuvne postrojbe osnažuju sposobnosti Hrvatske vojske kada je mir, pružanjem pomoći civilnim institucijama, ako ne daj Bože dođe do rata, pomaže profesionalnom dijelu Hrvatske vojske u obrani zemlje. U pričuvu mogu biti raspoređeni samo takozvani razvrstani pričuvnici, a to znači da su prošli vojno osposobljavanje ili kroz obavezno služenje vojnog roka ili kroz dragovoljno vojno osposobljavanje, što je više od 10.000 mladića i djevojaka. Ili ako su bili profesionalni pripadnici, djelatne vojne osobe u Hrvatskoj vojsci, a to trenutno nisu, imaju obvezu služenja i na taj su način stekli vojno stručnu specijalnost temeljem koje se raspoređuju u pričuvne postrojbe", rekao je Jušić.

Poziv ne znači da će ići u vojsku

Na pitanje znači li to da će poziv dobiti oni koji su odslužili vojni rok ili ranije bili profesionalni vojnici, Jušić je kratko odgovorio: "Da".

No, to ne znači da će ići u vojsku.

"Hrvatska vojska ima šest pričuvnih pješačkih pukovnija, dvije topničko raketne pukovnije, ima pukovniju protuzračne obrane, logističku pukovniju i dvije bojne - jednu inženjersku i jednu bojnu veze. One se popunjavaju tim razvrstanim pričuvnicima, koji su za to osposobljeni i imaju za to specijalnost", tvrdi.

Dodao je da ih se zvalo i ranije.

"Prošle godine u studenome odrađena su uvježbavanja o kojima je javnost bila obaviještena. Bila su na vojnim poligonima Gašinci, Slunj i Crvena zemlja kod Knina. Mediji su to prenosili. Doduše bilo je to u smanjenom obimu zbog pandemije, ali ove godine zbog prirodnog odljeva, jer ljudi stariji od 55 godina nemaju obvezu služenja u pričuvi, pozivaju se novi vojni obveznici", kaže.

Bit će pozvani oni koji ranije nisu

Rekao je i da će sada biti pozvani neki koji ranije nisu bili.

"Da, oni koji nisu bili pozivani sada će dobiti raspored u jednu od pričuvnih postrojbi. Tijekom godine, u skladu s planom koji kod nas radi Glavni stožer, neki od njih će biti pozvani i na vojne vježbe", tvrdi.

To je sve, kaže Jušić, redovna aktivnost koju MORH provodi svake godine. Nitko ne ide u rat i neće u skorije vrijeme - rekao je.

Što se tiče eventualnog odmrzavanja vojnog roka, Jušić je za RTL-ov Direkt rekao da je odluka o tome na Saboru, koji je 2007. godine privremeno zamrznuo odluku.