ČAČIĆ ZATVORIO SVE U ŽUPANIJI OSIM – VJERSKIH OBJEKATA: ‘Mislim da kasnimo…’; Komentirao je i Kolonu sjećanja

U Varaždinskoj županiji na dva se tjedna zatvara, ali je prihvaćena jedna iznimka – ostavljena je mogućnost vjerskih obreda u crkvama

Varaždinski župan Radimir Čačić kazao je u petak da se na području te županije na dva tjedna zatvaraju svi ugostiteljski objekti, sportske dvorane, zabranjuju okupljanja u zatvorenom, a na otvorenom se ograničavaju na 20 osoba, uz iznimno dopušteno održavanje vjerskih obreda.

Na dva tjedna u Varaždinskoj se županiji zatvaraju svi ugostiteljski objekti, zatvaraju se sve sportske i rekreativne dvorane bez iznimke, zabranjuju se okupljanja u svim zatvorenim prostorima, u kazalištima, kinima i slično, a okupljanja na otvorenom ograničavaju se na 20 osoba.

“Svi naši prijedlozi su prihvaćeni”, kazao je Čačić nakon koalicijskog sastanka u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici dodavši da će strože mjere biti uvedena na prijedlog županijskog Stožera civilne zaštite. Prihvaćena je jedna iznimka, pod strogim epidemiološkim mjerama je ostavljena mogućnost vjerskih obreda u crkvama, uz označen broj osoba koje mogu biti u tom prostoru.

Policija će se uključiti u nadzor

Čačić smatra da Varaždinska županija, ali i Hrvatska, kasne sa strožim mjerama dodajući kako je “Hrvatska najgora u Europi” te da će uskoro doseći 14-dnevnu incidenciju od 1000 zaraženih na 100.000 stanovnika.

Najavio je da će se u Varaždinskoj županiji u nadzor pridržavanja epidemioloških mjera uključiti policija, a takva mogućnost postoji i na nacionalnoj razini. “Ako sam dobro razumio današnju raspravu, policija će se uključiti i u nadziranje mjera na nacionalnoj razini”, kazao je.

Upitan kako komentira najavu strožih mjera na nacionalnoj razini samo dva dana nakon što je u Vukovaru održana Kolona sjećanja s oko 5000 sudionika, Čačić je ocijenio da je to bila dobra odluka. “I vi i ja znamo da je Vukovar prošao fenomenalno dobro. Da je bila politička odluka na bazi epidemioloških zahtjeva da se Kolona sjećanja zabrani, imali biste demonstraciju desnice. Ja smatram da je to dobro u zadanim okvirima, epidemiološke štete bi mogle biti puno veće da se to zabranilo”, kazao je varaždinski župan.

