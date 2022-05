Uoči sastaka čelnika stranaka vladajuće većine, predsjednik Narodne stranke - Reformista Radimir Čačić gostovao je na televiziji N1 rekavši, među ostalim, da na tim sastancima on gura temu energetike. Konkretno, ugradnje solarnih panela.

"Još jedanput sam podcrtao značaj priče o solarima, koliko to ima efekata i na standard građana i na jedinice lokalne samouprave. Cijela priča je jako povezana. Ministar Filipović je potvrdio da na tome intenzivno radi. Svi imaju pravo, svi mogu graditi, svi koji nisu u sustavu PDV-a – naprave, donesu potvrdu i dobiju povrat. Takvu direktivu je nedavno i Europska unija dala. Može se uvesti i nulta stupa na solare, ali mislim da je ovo što sam predložio bolje i za državu i za građane", kazao je.

O optužnicama iz Srbije: Moramo štititi te ljude

Nakon solarne energije osvrnuo se na optužnice za ratne zločine iz Srbije protiv četvorice hrvatskih pilota.

"Jedan od tih pilota je Reformist, ja nemam nijedan razlog da čovjeku ne vjerujem. Znamo da je to pravno nečisto. Moramo štititi nevine ljude i svoje ratne heroje. Nije važno tko je otvorio temu ratnog zločina, ako on postoji, na nama je da to procesuiramo, ne trebaju nam Srbi to raditi", poručio je.

Nakon optužnica iz Srbije, Čačić je govorio o prošlotjednom sukobu pripadnika Torcide s policajcima na autocesti A1, kazavši da sve to ima širi kontekst.

"Postoji neupitna stvar, a to je da se policajca ne može napasti. Nije važno koliko sam ja frustriran, ne mogu na policiju bakljom, lancem. Nemamo što razgovarati, ako je policajac napadnut. Stvari su jasne, ne može se napasti policajaca i životno ga ugroziti. Ako je ugrožen, ima pravo reagirati, o tome nema spora. Drugi dio priče je, naravno, da treba sve rigorozno preispitati, je li došlo do prekoračenja, čija je odgovornost, zašto nije bilo gumenih metaka…", kazao je Čačić dodavši kako mu je čudno što nitko nije znao da se nešto takvo sprema jer "svaka policija ima svoje doušnike".

O sukobu Torcide i policije: U HNS-u imamo lažni sustav

Osvrnuo se potom i na tvrdnju Ivice Puljka, kandidata za gradonačelnika Splita, da je jedan od uzroka nereda to što je HDZ "zarobio sve institucije".

"Mislim da je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Dalmatinac, iz Novalje je pa valjda je hajdukovac. Baš da navija za NK Varaždin, ne vjerujem. Ali naravno da je to problem, da je HDZ umrežen totalno. Opravdane su to frustracije. Baš u HNS-u imamo lažni sustav. To sve treba sankcionirati. To je ozbiljan dio problema, ali nije razlog da se lancima napada policajce i bacaju baklje na njih. Evo, u mojoj Varaždinskoj županiji, u godinu dana – ravnatelj Crvenog Križa je HDZ-ovac, ravnatelj bolnice, ravnateljica ljekarni koja je bila nestranačka je smijenjena… U roku od godinu dana svi nestranački su smijenjeni i svi HDZ-ovci su postavljeni. Nema više ni portira koji nije HDZ-ovac. Puljak ima pravo - to izaziva užas, frustracije", rekao je Čačić.

O Ćorušiću: 'Ako ne ode, to je HDZ-ov grijeh

Nakon sukoba Torcide i policije, predsjednik reprmista komenitrao je i slučaj ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Ćorušića.

Ćorušić je, podsjetimo, u HRT-ovoj emsiji 'Nedjeljom u 2' iznio cijelu povijest bolesti i medicinske dokumentaciju dokumentaciju te naveo i prezime pacijentice kojoj je izvadio krivi jajnik te ustvrdio da njegova pogreška nije ni približno dramatična kakvom se javno predstavlja. Čačić smatra da Ćorušić mora otići s dužnosti.

"To je sramota za profesiju, sramota za ovu državu. Ako ne ode, to je HDZ-ov grijeh. Sad je eksplicitno jasno o kojem je tu profilu riječ i da slučaj Čavajda nije bio slučaj nego je pravilo. Isti zakon je u Sloveniji, tamo besprijekorno funkcionira, a kod nas je pobačaj gotovo postao ilegalan. I sve to u zadnjih desetak godina kad je HDZ potpuno preuzeo tu priču”, rekao je Čačić.