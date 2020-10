ČAČIĆ TVRDI DA JE PREDSJEDNIK MILANOVIĆ DOBAR RADI HIGIJENE: ‘Sve što je rekao je točno, 99.9 posto’

‘Za njega bi bilo dobro da pusti da se ovo sve slegne, ali to nije zahtjev niti pokazatelj da se ne slažem. Sve što je rekao je točno, 99.9 posto’

Radimir Čačić iz Narodne stranke Reformisti rekao je za N1 da predsjednik Zoran Milanović u svojim izjavama prethodnih dana nije otišao predaleko i da je sve što je rekao točno. “Sve što govori je istina. Je li to za njega korisno i kada treba stati s tim… Za njega bi bilo dobro da pusti da se ovo sve slegne, ali to nije zahtjev niti pokazatelj da se ne slažem. Sve što je rekao je točno, 99.9 posto”, smatra Čačić.

“Tu i tamo neki naglasak se ne mora dopadati. No radi higijene društva dobro je da imamo osobu koja može reći tko su licemjeri, tko prodaje maglu… Ako ulaziš u politički ring, pokušavaš postati vidljiv na cirkusantski način prozvati nekog jačeg od sebe – budi spreman da ćeš dobiti po ušima. Za svakoga o kome je govorio je precizno definirao njegove osobine”, dodao je.

Osnivanje istražnog povjerenstva

Govoreći o osnivanju povjerenstva koje bi trebalo utvrditi eventualna ometanja, onemogućavanja ili druge nedopuštene utjecaje vlasti na neovisne istrage i procesuiranje slučajeva korupcije, rekao je da kao predsjednik Narodne stranke Reformisti ima stav da su istražna povjerenstva dio su našeg sustava, moguća su i potrebna, ali da do sada nisu pokazala apsolutno ništa.

“Povjerenstva su bila samo dio političke igre, no bez svrhe da nešto daju. Nadam se da će biti osnovano, to je jedan mehanizam. Mi podržavamo da se koriste svi pravni mehanizmi, iako mislimo da od toga neće biti nikakve koristi. Mene jako zanima proces curenja informacija. Imali ste taj sukob premijera, Dalije Orešković, predsjednika, oko toga tko je trebao što znati. No nitko se nije potrudio da citira zakon.

U zakonu o DORH-u piše u članku 60 stavak 3, da državni odvjetnik može kada to nalaže interes javnosti o tijeku izvida izvijestiti javnost, a u takvom slučaju će se javnost obavijestiti o postupku koji se provodi, no ne navodeći imena. Ako je glavni državni odvjetnik ovlašten izvijestiti javnost, kako to onda nije mogao obavijestiti premijera ili predsjednika. Glavni državni odvjetnik i načelnik policije kada je velik interes javnosti mogu i moraju obavijestiti javnost. Premijer je o tome trebao biti obaviješten. On ne smije utjecati na to, ali mora znati. On je zauzeo stav da ne želi imati doticaja s tim prostorom”, kazao je Čačić.

