ČAČIĆ TVRDI DA IMAMO UVJERLJIVO NAJGORU EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU: ‘Od 10 najgorih u Europi, šest je hrvatskih županija’

‘Sada smo kao država uvjerljivo najgori u Europi. Svi koji su bili gori spustili su brojeve jer su na vrijeme donijeli mjere. Nadam se da će ove naše mjere dovesti do pada ili zaustavljanja’, rekao je varaždinski župan

Varaždinski župan Radimir Čačić govoreći o epidemiološkoj situaciji u svojoj županiji, ali i u Hrvatskoj, kritizirao je rad Nacionalnog stožera, ali i lokalnih vlasti. Kazao je kako je Varaždinska županija, kojoj je na čelu, u epidemiološkom smislu najgora u Hrvatskoj te da smo kao regija najgori u Europi.

“U stopu nas prati Međimurska županija, pa Krapinsko-zagorska, onda su slovenske županije… Dakle, šest od prvih deset najgorih županija u Europi su hrvatske i Hrvatska kao država kontinuirano raste. Nadam se sve sporije, jer sad smo kao država uvjerljivo najgori u Europi. Svi koji su bili i gori, spustili su brojeve jer su na vrijeme donijeli mjere. Nadam se da će ove naše mjere dovesti do pada ili zaustavljanja”, rekao je Čačić na televiziji N1.

U mjesec dana stotinu umrlih u županiji

Iznio je i situaciju u varaždinskoj Općoj bolnici.

“Broj teško oboljelih i dalje raste, 242 smo danas prešli u bolničkim krevetima, na respiratorima je 24 ljudi. Imamo još oko 90 bolničkih ležajeva. Koristimo i šatore koji imaju velike profile kisika za tranzit – ljudi koji dođu, čekaju rezultat testiranja, a kada ga dobiju idu u bolničke kapacitete. U šatoru borave samo u vremenu tranzita, nitko tamo ne leži stalno. U novom valu pandemije do 1. studenoga imali smo jednog mrtvog, a 31. studenoga 101 mrtvog od korone. Nisu samo brojevi zaraženih, nego je ključan faktor teško bolesnih”, rekao je Čačić.

Po njemu, najveća je odgovornost na Nacionalnom stožeru, ali dijelom i na lokalnim zajednicama.

“Prije desetak dana sam na sastanku Vlade rekao da tražim da nam daju scenarije, jasnu sliku na kojim brojevima idu koje mjere, do razine policijskog sata. To što tražim, još uvijek vrijedi. Vlada mora dati jasnu sliku koje mjere će pooštravati, da ljudi imaju sliku, ali i koje će biti kompenzacije gospodarstvu”, poručio je.

‘Tražit ćemo još strože mjere’

Čačić smatra promašenim nagađati o tome hoće li sadašnje mjere koje su na snazi dati rezultate. Svake mjere, kaže, daju rezultate, samo je pitanje jesu li ti rezultati dovoljni.

“Tek se od desetog dana može gledati učinak mjera. Čini mi se da će ove mjere ublažiti rast ili nas dovesti do ravne crte i to bi bilo dobro. Tražit ćemo danas ili sutra strože mjere za našu županiju”, rekao je Čačić za N1 ne želeći otkrivati o kojim bi se mjerama radilo prije nego što ih predstave Stožeru.

Dvojbenim smatra i pozivanje da se izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti trebaju donijeti dvotrećinskom većinom.

“Osobno sam stava da je. No, ako se Ustavni sud jasno odredio i rekao da to nije potrebno, ne vidim zašto bismo sami sebi stvarali situaciju. Ne vidim razloga da to ne bude konsenzus u Saboru”, ustvrdio je.

‘Razumno je od Plenkovića da je odabrao Medveda’

Komentirao je i odluku premijera da ga u slučaju spriječenosti zamijeni ministar branitelja Tomo Medved.

“Naše zakonodavstvo ne predviđa funkciju zamjenika predsjednika Vlade. Zato funkcija prvog potpredsjednika ima smisla. Razgovarali smo jučer s premijerom, u odličnoj formi je bio. Mlad je, zdrav čovjek, mislim da će sve biti u redu. Premijer je u poziciji da Medved neće preuzeti ovlast. Razumno je da je njega odabrao. U biti ne postoji druga mogućnost osim da to bude on”, zaključio je Čačić.

