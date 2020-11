ČAČIĆ SE ŽESTOKO OBRUŠIO NA STOŽER: ‘Nemam želudac slušati te gluposti. Mrzim kad me netko gleda u oči i laže…’

‘Sve zemlje u Europi koje imaju puno gore brojeve od nas, a sad su puno bolje od nas, uvele su čvrste restriktivne mjere i one su dale rezultat. Srušile su njihove brojeve od 30 do 70 posto. Francuska, Češka, Belgija, Irska, Island, Slovačka…’, kazao je Čačić

Varaždinski župan Radimir Čačić već neko vrijeme traži da Nacionalni stožer proglasi znatno oštrije epidemiološke mjere, a zagovarao je i uvođenje policijskog sata. U četvrtak je izjavio da je Varaždinska županija po stopi novozaraženih najgora u Europi, a svoju je ljutnju zbog nedonošenja mjera “istresao” na Stožer i gostujući u RTL Direktu.

‘Čvrste restriktivne mjere donijele su rezultate’

“Restriktivne mjere ne donose rezultate. Ako išta mrzim, mrzim kad me netko gleda u oči i laže. Te gluposti slušati, za to nemam želudac. To sam im jasno rekao i to ne jednom. Sve zemlje u Europi koje imaju puno gore brojeve od nas, a sad su puno bolje od nas, uvele su čvrste restriktivne mjere i one su dale rezultat. Srušile su njihove brojeve od 30 do 70 posto. Francuska, Češka, Belgija, Irska, Island, Slovačka…”, nabrojao je Čačić.

Na opasku kako ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak uporno tvrdi da lockdown nema rezultata, Čačić je ustvrdio kako je t “jedna od notornih gluposti” koje mu se “isto gade”.

“To su te primitivne i lažne poruke za široku publiku. Što je lockdown? To je kad sve stane. Pa mi nismo lockdown uveli ni u prvom naletu epidemije, kada smo imali sve pod kontrolom. Sve naše tvornice su najnormalnije radile. U cijeloj Hrvatskoj pa tako i na sjeveru. (…) Što smo napravili u prvom naletu? Zatvorili ugostiteljstvo, trgovine i obrte. I tu smo pretjerali. Imali ste zatvorene vulkanizere i urare, postolare. Potpuno bezrazložno. Sada mi ne tražino lockdown”, kazao je varaždinski župan i šef Reformista.

‘Imamo pet inspektora koji moraju kontrolirati 550 objekata’

Kazao je da traži da se žarišta zaraze poput ugostiteljskih objekata zatvore.

“Sve dosadašnje mjere, kao i ova nova priča o radnom vremenu, to je još jedna od tih šarenih laža. Samo u našoj, Varaždinskoj županiji, imamo pet inspektora na 550 ugostiteljskih objekata koji bi trebali na dnevnoj bazi provjeravati nose li gosti masku i jesu li u dva metra razmaka. To su, naravno, gluposti. Moraš imati čistu, jasnu i kontrolibilnu mjeru. Moraš reći: zatvaramo na dva ili četiri tjedna sve ugostiteljske objekte. Tada ih ne kontrolira pet inspektora nego 250 policajaca koji znaju da moraju biti zatvoreni. Tko sada prenosi zarazu? Ljudi od 20 do 40 godina. To su ti koji se druže. Ne optužujem ja ljude, i ja volim popit kavu. Ovog trenutka se pokazuje da ono što sam tražio, kad sam na sastanku s Vladom rekao: gospodo, mi trebamo jasan program. Da na ovim brojevima kreću ove mjere, a na onim one”, kazao je Čačić u RTL Direktu.

