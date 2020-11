Reformist i varaždinski župan Radimir čačić upozorio je na tešku epidemiološku situaciju u svojoj županiji te za to okrivio labavo donošenje strogih mjera zbog čega se, smatra, urušio sustav praćenja zaraženih i njihovih kontakata

Varaždinski župan i predsjednik Reformista Radimir Čačić u studiju Večernjeg lista ponovno je progovorio o epidemiološkoj situaciji i uvođenju strožih mjera. Najprije se osvrnuo na stanje u svojoj županiji.

“Stanje je izrazito loše, nekoliko je razloga za to. Jedan od ključnih razloga je da se izgubio sustav i uopće mogućnost kontrole širitelja zaraze. Tjedno smo u prvom valu imali 20 slučajeva pozitivnih, a sad imamo 1100. Svaki ima pet kontakata, 5500 ljudi bi netko morao iskontrolirati. Ljudi niti ne prijavljuju, više nema policijske kontrole. Raspao se sustav kontrole širitelja zaraze. Mi se sad samo nadamo da će u nekom trenutku priča stati, no funkcionirati na nadi kad govorimo o zdravlju… Možete funkcionirati vi na nadi, no ja ne mogu koji sam odgovoran za zdravstveni sustav unutar županije iako nikakve ovlasti nemam”, rekao je Čačić.

Ministar mora biti čvršći

Nacionalni stožer civilne zaštite je ipak dopunio popis nužnih epidemioloških mjera za njegovu županiju, ali Čačić smatra da su se u ranijim razdobljima zaraze zaigrali, zbog čega se sustav kontrole širitelja zaraze raspao.

“Izgubili smo se, zaigrali smo se, neozbiljni smo bili, dobro nam se to činilo. Morali smo imati jasnu sliku na kojim stepenicama, s kojim brojevima su koji scenariji. Ako ništa drugo, najmanje to smo morali imati. Ne može nam se događati ovo što nam se sad događa. Da san Hrvatska liječnička komora, sindikat, šest udruga, 80 posto Europe, pozivaju svojim odlukama, svojim postupcima. Imaš 300-400 kafića i još toliko ugostiteljskih objekata i pet inspektora. Što bi ti inspektori trebali? Sve skupa su naplatili 20.000 kuna. Jednostavno kažeš ‘Mi vas molimo nemojte to činiti’, a ne činiš ništa. To tako ne funkcionira. Morat ćemo uvesti jasne mjere primarno u ugostiteljstvu, ulazimo u jesen, zatvoreni prostori, pitanje alkohola, moraju se zatvoriti ugostiteljski objekti. I točka. Mjere se moraju uvesti i država ih već ima. Kad imate potpunu zabranu tada to više nije pitanje inspektora, tada je to pitanje policije. Zvali to policijski sat, kako hoćete, to ima cijela Europa”, ustrajan je varaždinski župan.

Kaže da mu je svejedno hoće li se odluke o strožim mjerama, jer su zakoni koji to omogućuju već doneseni. Uvjeren je da bi Sabor jednoglasno prihvatio nove mjere, zbog toga jer nijednom zastupniku ne bi bilo lako preuzeti odgovornost za sprječavanje mjera koje čuvaju zdravlje građana. Osvrnuo se i na situaciju s respiratorima.

“Istoga dana kada sam tražio, ministar je poslao tri respiratora. Očito je da ministar tu mora biti puno čvršći, sve kreće od njega, on je kičma ove priče. Ako ministar kaže, moramo mobilizirati resurse. Još uvijek nisam dobio odluku o mobilizaciji respiratora. Tamo gdje treba, tamo neka idu. Sad imam situaciju da mi se javi župan Koren i veli ‘Mi imamo 12 plus dva pokretna, to je 14. Imamo šest ljudi na respiratoru’. U idućih deset dana mogu očekivati da će biti puno, ali ako je frka daj šalji nama. Ne može se sustav na to svesti. Hvala prijatelju Korenu, ali to nije sustav”, smatra Čačić.

Spontani lockdown

Predsjednik Milanović je nedavno izjavio kako bi Čačića zbog prijedloga o uvođenju policijskog sata “strpao u maricu”, a i premijer je odbacio tu ideju. Čačić tvrdi da nije ni govorio o tome da treba uvesti policijski sat, već je samo upozorio na ozbiljnost situacije.

“Naš je problem da će doći do spontanog lockdowna, a to je najluđe što se može dogoditi. Naše tvornice normalno su radile bez obzira na sve one mjere. Imale su smanjeni ukupni prihod jer su transporti u Europi bili niži. Sad su se ti sustavi poslagali, mi možemo normalno raditi. No, sad ta masa koja je skočila s tjednih 20 na 1100, ulazi u tvornice pa se nama tvornice i linije zatvaraju jer je spontani lockdown. Sad imamo 20-ak posto ljudi u sustavu opće bolnice koji je ispao, što zbog zaraze, što zbog samoizolacije. To se događa i u tvornicama. Ta priča ‘mi nećemo lockdown, ne možemo si to dozvoliti’, je jedna glupost, obmana i laž. Nismo u stanju prerezati ugostiteljstvo, teretane i što još, nismo u stanju donijeti te odluke, dozvolit ćemo da nam se stvarno to dogodi”, upozorio je još jednom.

Istaknuo je kako bi se u slučaju zatvaranja moglo naći novca za očuvanje gospodarstva, jer je država ionako digla dug za 10 posto, pa može, ako bude nužno, podići ga za još pet posto. “Sad treba donijeti odluke. U najmanju ruku, za nas sigurno, za Varaždinsku županiju, a od nas su gori Međimurje, Zagreb, Zagrebačka županija, cijeli sjever je u tom”, zaključio je reformist Čačić.

