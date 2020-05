ČAČIĆ SE OBRUŠIO NA NACIONALNI STOŽER: ‘Uvreda je za zdravu pamet da su od 4 milijuna građana u Stožeru baš svi slučajno HDZ-ovci’

Varaždinski župan Radimir Čačić kritički se osvrnuo na rad Nacionalnog stožera civilne zaštite naglasivši kako je zabrana rada nedjeljom politička odluka, a nije štedio riječi ni na račun aktera najnovijeg incidenta s pokličem ‘Za dom spremni’

Predsjednik Reformista i župan Varaždinske županije, Radimir Čačić komentirao je na N1 posljedice koronavirusa, a osvrnuo se i na politička zbivanja. Istaknuo je kako je zadovoljan epidemiološkom situacijom u svojoj županiji te procijenio kako će ona zbog pandemije imati 15 do 20 milijuna kuna štete te 10 posto manji budžet. Dodao je i da očekuje povratak pandemije ujesen, što bi dodatno opteretilo financije.

U tom svjetlu mu je zasmetala i neradna nedjelja, za koju smatra da je politička odluka: “Užasava me kada netko pokušava me gledati u oči i raditi bedaka od mene i nadam se da to užasava veliki broj građana iako to po izbornim rezultatima ne vidim.”

‘Platite ljudima rad nedjeljom’

Komentirao je i članove Nacionalnog stožera civilne zaštite koji su donijeli takvu odluku te je ustvrdio da dio njih zna svoj posao, dok ostatak članova ne, što pokazuje činjenica da je bilo, prema njegovim riječima, ogromnih propusta.

“Svih tih pet ljudi su pet tvrdih HDZ-ovaca, bez greške. Pogledajte tu razinu slučajnosti da od četiri milijuna građana da su baš svi slučajno HDZ-ovci jer boljih nema. To je uvreda za zdravu pamet, pa valjda postoji još netko sa znanjem. Naravno da je to politički stožer i politička odluka i da je zabrana rada nedjeljom priprema za izbore. Platite ljudima rad nedjeljom i oni koji žele raditi nedjeljom će raditi. Ako poslodavci kažu da se ne isplati zatvoriti trgovačke centre super, platite ljudima dvostruke dnevnice pa će biti zainteresiranih. Činjenica je da su kod nas trgovački centri zamijenili odlaske na mise i izlete”, istaknuo je Čačić i dodao kako je stav Bože Petrova o tome legitiman za predstavnika čvrste klerikalne desnice.

O izborima i ZDS-u

Potencijalnim terminom održavanja parlamentarnih izbora Čačić smatra svaki datum u izbornoj godini za koji se odluči HDZ i kojeg malo može odgoditi predsjednik Zoran Milanović. O njegovim stavovima o pokliču “Za dom spremni” smatra da je konzistentan, za razliku od ponašanja.

“Tu je najkonzistentniji bio Sanader koji je kad su se pojavila obilježja ZDS na grobovima poslao policiju i to je maknuto. Imao je stav, a Milanović i svi drugi prije i nakon njega su to propustili učiniti i to je šteta. Nikada te poluodluke ne mogu voditi na dobro. Sad je dobro da je to učinio, ali nije dobro da je temu otvorio u Jasenovcu na neprimjeren način. Ako netko tvrdi da neće dozvoliti ustašizaciju Domovinskog rata dok nosi majicu sa ZDS onda mi ta osoba poručuje da sam budala”, komentirao je situaciju.

Osvrnuo se i na ponašanje Davora Bernardića i Gordana Jandrokovića u istom slučaju: “Vjerojatno je lakše izgovoriti prostote nego vidjeti pozdrav. Žao mi je što je Bernardić to učinio jer je pristojan i dobro odgojen čovjek i to mu ne treba.”

Na kraju je potvrdio da će Reformisti samostalno izaći na parlamentarne izbore s bazom u trećoj izbornoj jedinici.

