I ČAČIĆ SE CIJEPIO, ALI…: ‘Rekao sam da ne želim preko reda. Da, 15 doza smo bacili. Postoji razlika između mog i Borasovog cijepljenja’

Radimir Čačić tvrdi da se htio cijepiti tek nakon prioritetnih skupina te dodao da je u njegovoj županiji bačeno 15 neiskorištenih cjepiva

Varaždinski župan, Radimir Čačić, iako se cijepio protiv koronavirusa, tvrdi da to nije bilo preko reda. Za N1 je pojasnio kako je teklo cijepljenje u njegovoj županiji.

“Bio sam prisutan prvim cijepljenjima u domovima za starije i onima koja su bila u bolnici, isti dan smo išli i u bolnicu i u domove. Procijepili smo sve i ostalo nam je cjepiva i pitali su me želim li se cijepiti”, rekao je i dodao:

“Ja sam rekao da se ne želim cijepiti. Kad procijepite sve zdravstvene radnike i sve domove starijih, onda donesite službenu odluku i javite mi se.”

Tvrdi da je između njegova te cijepljenja Luke Burilovića i Damira Borasa “razlika ogromna”. “Da, 15 cjepiva smo još i bacili”, ustvrdio je župan te ponovno istaknuo kako je inzistirao na tome da mu se jave za cijepljenje tek onda ako bi on bio u kategoriji koja je na redu.

Kako navodi Čačić, tako je i bilo te su mu se nadležne službe javile kada je na redu na cijepljene bio on sa svojim komorbiditetima. Čačić se, podsjetimo, cijepio 19. siječnja u Općoj bolnici Varaždin zajedno s osmero vijećnika Županijske skupštine. Istaknuo je kako niti “jedna jedina osoba u našoj bolnici u našem sustavu nije cijepljena, a da to nije službeno zavedeno”, jer je on to tako tražio, rekao je.

Čačić je potom komentirao “niz slučajnosti” pojedinaca koji su se zatekli na pravom mjestu u pravo vrijeme kako bi primili “višak” cjepiva. “Nema tu slučajnosti. To je jedna farsa, to je nešto što je potpuno neprihvatljivo”, komentirao je. Također, Čačić smatra kako bi za takve slučajeve netko “apsolutno!” trebao odgovarati. Ako je moguće, neka odgovaraju”.

‘Argument Markotić nije dobar’

Smatra kako Alemka Markotić nije smjela cijepiti svoju majku sve “dok ona po protokolima nije prva na redu. Argument za cijepljenje nije “to je moja mama”. Argument je da se po protokolima, nakon što se cijepe zdravstveni radnici, ide po starosti ako nema komorbiditeta te oni koji su u riziku”, smatra Čačić te dodaje kako je majka od Markotić ugrožena u istoj mjeri kao i osoba starija od 80 godina iz obitelji nekoga iz zdravstvenog sustava. “Zato je trebalo i propisati protokole”, naglasio je te rekao kako su kritike vezane uz Markotić bile opravdane te da se ne radi o napadima. “Svi koji su izvan protokola i mimo odluka Stožera se cijepili, postupili su u najmanju ruku nekorektno, pa i nemoralno, budimo precizni”, poručio je.

Osvrnuo se na zahtjeve za ostavkama Markotić i Krunoslava Capaka. “Naravno da to tako neće ići. SDP ima pravo na prozivke”, rekao je. “Za prozivke nekoga zbog toga što se cijepio netko od 84 godine, ja vam za to nemam želudac”, naglasio je Čačić.

Restriktivne mjere u županiji

Komentirajući najavu istarskog stožera da će od 1. ožujka otvoriti terase ugostiteljskih objekata, Čačić je rekao kako je on kao župan svojevremeno inzistirao na posebnom režimu u Varaždinskoj županiji, a “packe” je tada dobivao od “istarskog stožera, ni od koga drugoga”.

“Kad nam je stvar došla do ovdje”, pokazao je na čelo, “ne do ovdje”, pokazao je do grla, “nego do ovdje, onda smo rekli: Sad je dosta, mjere koje tražimo, inzistiramo da se uvedu kod nas, jer smo 14 dana u Europi najgora regija!”, rekao je slikovito Čačić. “Činjenica je bila da smo bili na 278 od 400 ležajeva u bolnici, da je varaždinska bolnica zbog opterećenja jedina bila covid bolnica u Hrvatskoj uz KB Dubrava”, rekao je te dodao kako su mjere istog trenutka kad su to ultimativno tražili na sastanku bile prihvaćene, a je li premijeru, kao i Stožeru bilo drago zbog toga, kaže Čačić, “u suštini me nije zanimalo”.

Čačić smatra kako su se određeni krugovi tada protivili takvom uvođenju restriktivnih mjera u Varaždinskoj županiji jer su smatrali da oni znaju, što se naposljetku pokazalo krivim. “Ne samo što se pokazalo da smo mi potpuno u pravu, nego su se (iste mjere) uvele u roku od sedam dana, pa i danas vrijede u cijeloj Hrvatskoj”, rekao je. Rekao je da su Istarska županija i tamošnji županijski stožer javno tražili da se prijedlog iz Varaždina ne prihvati: “Možete misliti u kakvom bi stanju danas bila Hrvatska pred sezonu da se to nije prihvatilo”, rekao je.

S obzirom na to da danas Istarska županija traži strože mjere Čačić je rekao da je moguće da su danas u Istri u pravu, no ističe “Samo ono (onda) je bilo bitno, a ovo je kozmetika”. “Ja bih to nazvao politikantstvom, da. To je čisto politikantstvo. To ide u oba smjera. Jer kad sam ja to tražio i dobio, znate li tko se prvi digao protiv toga? Lokalni Čehok, lokalni HDZ iz Marofa”, rekao je. Čačić je odbio da je tu riječ o politikantstvu i Andreja Plenkovića, nego je inzistirao da je riječ o takvim stvarima na lokalnoj razini.

Rusko cjepivo

“Da sam na mjestu Rusa, Hrvatska bi mi bila jako zanimljiva”, komentirao je Čačić mogućnost nabavke ruskog cjepiva, govoreći kako on s tim ne bi imao nikakvih problema. Dodao je kako je u svoje vrijeme imao izvrsnu suradnju sa Sergejem Šojguom“, tadašnjim ruskim ministrom obrane.

