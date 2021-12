Radimir Čačić otkrio je za RTL o čemu je premijer Andrej Plenković razgovarao s koalicijskim partnerima i pritom istaknuo kako „nema dvojbe da svi podržavaju izmjene Zakona o zaštiti pučanstva“, kojim se uvode značajne financijske kazne za nepoštivanje obveze predočenja covid potvrde.

'Nema podvale, to je cilj'

Ogovorio je i Mostu koji tvrde da se time želi podvaliti šira upotreba COVID potvrda.

"Ne želi se ništa podvaliti. Želi se promovirati potreba za širom upotrebom COVID i očito je da to treba učiniti. Ne znam tko je to rekao. Most?", kaže.

Na tvrdnje Nikole Grmoje, kako se „očekuje da će se nakon Božića uvesti covid potvrde za restorane kafiće“, Čačić odgovara krajnje hladno.

Mi jedini nemamo takvu obvezu'

"On o tome nema pojma i ne može ni imati jer ne sudjeluje na tim raspravama. Danas nije bilo o tome riječ, ali ja se zalažem za to. Dakle, može se očekivati, o tome se razgovaralo. Odluke nisu donesene, ako budu donesene mi ćemo kao reformisti to podržati. Cijela Europa to ima, mi smo još jedini koji nemamo.“. kaže.

Ne uznemirava ga ni referendum.

„Ništa neće omesti ovaj pravni proces koji imamo i temelje za sve ovo što Vlada radi. Prema tome je u tom smislu rezultat referenduma potpuno beznačajan.“

Fond za obnovu od potresa

Komentirao je odlazak Damira Vanđelića sa čela Fonda za obnovu, kao i pitanje je li on zainteresiran za tu poziciju.

„Ne, nisam. Ali sam jasno rekao da tamo trebamo projekt menadžera, ne menadžera iz procesne industrije nego nekog tko na dnevnoj bazi donosi odluke i tko pozna gradogradnju. Odnose u upravi, odnose u toj struci koja se zove građenje. Vanđelić je jedan vrlo pristojan i ozbiljan čovjek, međutim on te kapacitete, te vrste i ta znanja nema. Takvog čovjeka trebamo.“, rekao je a za sebe rekao kako ima potrebna znanja ali nema ambiciju. „Mislim da ovog trenutka je puno puno pametnije da netko tko nije politički eksponiran to vodi.“. zaključuje Čačić, koji je predložio neka imena, ali ne želi reći koja.