Predsjednik Reformista Radimir Čačić prokomentirao je političke aktualnosti za N1 i osvrnuo se na ankete uoči parlamentarnih izbora koje iznimnu prednost daju Andreju Plenkoviću i HDZ-u.

"Dobro se sjećam kad je Plenković bio konkurent Milanoviću. Ne da nije bio u istoj ligi nego šest ili deset razina ispod Milanovića, kad govorimo o znanju o upravljanju, vođenju države, izvršnoj vlasti… Milanović je znao gotovo sve. Sad Plenković zna gotovo sve jer je tu sedam godina, a nikad u toj vodi nisu plivali Sandra Benčić i Peđa Grbin. Oni znaju toliko koliko je Plenković znao dok je pobijedio", kazao je Čačić.

"Ova priča o jalovoj i bezidejnoj oporbi ili da nema osobe koja bi ga zamijenila, nije argument. Ako je itko jalov i bezidejan, to je HDZ. Jer, ne samo da nije riješio probleme nego ih je produbio. Pravosuđe nam je najgore u Europi. Tako nas gledaju naši građani, a tako nas gledaju i u Europi. Povjerenja u sudstvo i sustav nema", dodao je predsjednik Reformista.

'Schengen i euro predstavljaju uspjeh ove Vlade'

Problem leži i u tome što tvrtke nemaju povjerenja u pravosuđe, naglasio je Čačić. A tu je i zdravstvo. Predsjednik Reformista zapitao se "Vidi li itko išta osim podržavljenja bolnica?". A čak tri četvrtine gubitaka, otkrio je Čačić, ostvarile su klinike pod državom tako da "ovo što nazivaju rješenjem to svakako nije."

Vladajući su ponosni na energetsku politiku, na to što smo ušli u Schengen, a zaustavlja se i spirala inflacije, tu je prvi Rafale... Radimir Čačić kazao je da su Schengen i euro za Hrvatsku jako dobre stvari i predstavljaju uspjeh ove Vlade. No "ono što bi iza ta dva uspjeha HDZ trebao napraviti, ne postoji, ništa nisu napravili, potpuno su neuspješni". Predsjednik Reformista osvrnuo se i na potencijalno partnerstvo s HDZ-om nakon izbora.

"To je krajnje jednostavno. Mi smo regionalna stranka, a politička pozicija i baza su nam lijevo, odnosno, lijevi centar. Sjever Hrvatske limitira HDZ na oko 25 posto pa nam je svaki oblik podrške njima čista politička šteta. Mi s tim ne želimo imati posla, nećemo se njima baviti jer su potrošili sve kredite. Postoje stranke koje glumataju i to politički nije loše. Most je nastao bez da je išta o ičemu rekao, a na kraju znamo da je to tvrda, desna, klerikalna stranka. Bez da je uprljan ikakvim aferama. Naša pozicija je jednostavna. Ako se bude mogla formirati vlada lijevog centra, podržat ćemo je. Kad govorimo o ostalima, jasno je da uz HDZ idu Domovinski pokret, manjinci i liberali", objasnio je Čačić.

'Nema budale u ovoj zemlji koja misli da netko to nije primijetio'

A što se tiče HEP-a, Čačić ne vjeruje da će se nešto konkretnije dogoditi. Plenković je, dodao je, "donio direktnu odluku", a vjerojatno će maknuti predsjednika Uprave.

"Cijela priča previše smrdi. Od cijele priče oko centa neće biti ništa jer bilo je i gorih, kao milijarda na računu penzioneru. Da nitko to ne primijeti… Nema budale u ovoj zemlji koja misli da netko to nije primijetio. Dakle, od velikih afera neće biti ništa pa tako ni od ove “male”, kako ju možemo nazvati u kontekstu ostalih", rekao je predsjednik Reformista.

No, to nije sve. Problemi postoje i s glavnim državnim odvjetnikom jer je Zlata Hrvoj-Šipek na kraju mandata.

“Zašto bi itko to htio izdržati? Način izbora je tu ključan. Kad bi se glavni državni odvjetnik birao dvotrećinskom većinom, bilo bi mu lakše obavljati posao”, prokomentirao je Čačić.

