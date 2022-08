Od rujna, povećanje mirovina. Umirovljenici s najnižim mirovinama od 1836 kuna dobit će 113 kuna više, oni s prosječnom mirovinom od 2707 kuna mogu očekivati povećanje od 167 kuna, a korisnici najviših mirovina, poput one saborske, od 10.650 kuna, dobit će 660 kuna više.

I uz sto kuna više umirovljenici će imati manje novca nego lani, zbog inflacije, Što Vlada mora napraviti kako bismo svi lakše podnijeli taj financijski udarac, komentirao je Radimir Čačić u RTL Direktu.

"Naš sustav predviđa da se 70 posto povećanja mirovina vrši na bazi negativnijeg faktora od 2, ili inflacija ili porast plaća. Ovdje je inflacija i 30 posto porast plaća. Kad bi pratili inflaciju u 100 posto, negativni faktor, cijela priča bi bila bitno bolja. Inflacija je 12, mi dobijemo 6,6 više. Prva mjera bi mogla biti da se u kriznom vremenu prati negativni faktor, inflacija. To je nešto vrlo jednostavno i Vlada bi to mogla učiniti. Povećanje mirovina, ali na bazi povećanja inflacije. Nominalne mirovine idu gore, a bit će 30-40 posto niže nego što su bile u odnosu na inflaciju", kaže Čačić.

"Prvo, mirovine trebaju pratiti u potpunosti inflaciju, a ne samo 70 posto, što do sada vlada nije najavila i na tome ovdje inzistiram jer je to zdrav razum, a drugo, paketi koji se ne daju svima, ali sigurno socijalnim ugroženima koji se sastoje jednokratno od 100 do 200 eura pojedincu i ako se radi o obitelji po 50 eura za člana obitelji. Obitelj ne troši po pojedincu jednako kad žive u istom stanu", kazao je te napomenuo da se zemlje u Europi daju paketa za socijalno ugrožene. Navodi primjer Slovenije.

Treba odrediti gornji limit povećanja cijena energenata

"Slovenci su išli s 200 eura za pojedinca, ako bude kod nas 100 bit će dobro. Sto eura jednokratna pomoć za samca i 50 eura za daljnjeg člana obitelji. To je formula koja se primjenjuje u cijeloj Europi", kaže Čačić. Komentirao je i treba li zamrznuti cijene goriva.

"To neće biti rješenje, rješenje će biti u tržištu i tu nećemo imati mogućnosti. Ono što imamo kao mogućnost je da za gospodarstvo, jer je ono to koje nosi najveći udar jer su tamo tržišne cijene plina i struje, kod građana nisu. Kad građani pogledaju račune vidjet će da je porast cijena samo 9,6 posto, a realno povećanje cijena struje bi bilo 40 do 50 posto. Najavljuje se pred zimu da će biti puno više i za to postoje modeli", kazao je. Napomenuo je i kako nije normalno da poduzetnici plaćaju tri puta veću struju.

"Nema niti jednog razloga da Vlada ne odredi gornji limit povećanja i da preko toga, ako bude potrebno, iz viškova, a Vlada ima enormne viškove… Baza za PDV raste, pa time i prihodi poreza rastu, što je posljedica ne samo inflacije, sve cijene rastu i prihodi poreza. Mi smo ipak 75-80 posto proizvođači vlastite energije, imamo pola atomske centrale, hidrocentrale, obnovljivu energiju s 11 posto fiksirane cijene. Kontroliramo cijene, nisu samo međunarodne nego su i naše domaće proizvodne. Možemo poslati poruku gospodarstvu da se neće događati da cijene idu 4-5 puta gore nego je gornji limit", kaže Čačić.

'Solarnim panelima su se smijali 2012., sad se više nitko ne smije'

Kaže i kako Vlada radi stabilnosti i sigurnosti gospodarstva može preuzeti rizika na sebe pa makar ih to koštalo budžeta. "Imamo za to mogućnosti", kazao je te komentirao činjenicu da je Vlada usvojila njegov prijedlog vezan uz solarne panele.

"Vlada je usvojila prijedlog djelomično. Povrat PDV-a na kompletnu ugradnju, projektiranje, rad, sve vrste materijala i solarne panele. Vlada je skinula PDV na panelima, ali ostalo je podložno. Vlada se javno obvezala da će naš prijedlog biti prihvaćen, a prihvaćen je djelomično. Čini se da Vlada razmatra da ga prihvati u cjelini i da se sve druge troškove vezane uz ugradnju da se izvrši povrat ili da subvencija. To će strahovito pomoći. Oko 600 tisuća krovova u Hrvatskoj može koristiti solare na taj način. To je strahovita mjera, cijela Europa je primjenjuje i potiče. O tome samo govorio 2012., malo su se smijali tome, sad se više nitko ne smije", kazao je Čačić.