ČAČIĆ PONOSAN ŠTO JE BIO U KLUBU: ‘Jesam, jesam kako ne, bilo bi uvredljivo da nisam’

Predsjednik Reformista, Radimir Čačić priznao je kako je bio gost Dragana Kovačevića u klubu u Slovenskoj 9 te otkrio kako nitko od uglednih gostiju nije mislio da se radi o privatnom klubu te naglasio kako su predsjednik i premijer jednako u pravu i u krivu kad govore o aferi Janaf

Predsjednik Reformista, koalicijskog partnera HDZ-a, Radimir Čačić prokomentirao je aferu Janaf koja već danima puni novinske stupce, naročito kad je riječ o klubu Dragana Kovačevića, jednog od osumnjičenika. No, cijela se priča vrti oko toga da predsjednik Republike Zoran Milanović tvrdi da je premijer Andrej Plenković trebao znati da je Kovačević pod istragom, a ovaj pak tvrdi da nije znao ništa. Čačić smatra da su obojica u pravu, ali istovremeno i u krivu.

“Obojica su i u pravu i u krivu. Naravno da nije točno da je dobro za državu i članove vlade, da premijer i predsjednik nemaju jasnu sliku ako ulaze u sferu koja može ugroziti nacionalne interese, a predsjednik uprave Janafa jest u tvoj sferi. Janaf je jedna monopolna kompanija na ključnom energentu, a to je nafta i premijer je to mogao i trebao znati. Ali, tako je postavio sustav i te informacije nije primao ili ih nije želio primiti. Zakonski je to bespredmetna tema, naravno da nije smio ulaziti u istragu. Mislim da danas niti jednom premijeru ne pada na pamet da utječe na istragu, ali neke stvari treba znati”, poručio je Čačić u svom gostovanju na N1.

U Kovačevićevom klubu u Slovenskoj 9 bili su dvojica predsjednika, trojica ministara, suci, poduzetnici…, ali i Čačić kojeg je bivši šef Janafa zvao na druženje. “Jesam, jesam, kako ne, pa to bi bilo uvredljivo da nije”, odgovorio je Čačić na pitanje je li njega Kovačević zvao u klub. “Riječ je o nečemu što je za javnost jako zanimljivo. Nitko od ljudi koji su tamo došli nije mislio da dolazi u nečiji privatni klub”, rekao je Čačić i dodao kako ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić vjerojatno nije znao da dolazi u privatni klub. “Vrlo je logično da se razgovara u nekom mirnijem prostoru kao što je taj Klub. S čim to ima veze?!”, upitao se prvi čovjek Reformista.

