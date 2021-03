ČAČIĆ PODRŽAVA ZLATU ĐURĐEVIĆ: ‘Rješenje će sigurno biti u kompromisu; Treba postupiti po Zakonu’

‘Rješenje će sasvim sigurno biti u kompromisu, nitko tu ne može nametnuti ništa. Mi smatramo da je Zlata Đurđević jako dobar kandidat, apsolutno podržavamo. Treba postupiti po Zakonu, a zakon mora biti temeljen na Ustavu’

Varaždinski župan Radimir Čačić komentirao je lokalne izbore, koronakrizu te previranja oko izbora čelnika Vrhovnog suda.

Govoreći o protukandidatima na predstojećim lokalnim izborima, Čačić je rekao da je svaka konkurencija dobra. “Koliko je snažna, vidjet ćemo na izborima. Zasad mi se čini da je situacija takva da ćemo imati jedno 4-5 kandidata, nisu svi još poznati. Znamo da ide gospođa Barbara Antolić, naslućujemo da ide gospodin Stričak, a postoje najave za barem još dvoje”, rekao je Čačić za N1, napominjući da nikog ne vidi kao prijetnju.

“Mi smo i prije četiri godine ovdje pobijedili. Ankete pokazuju da smo najjača regionalna stranka, jači čak i od IDS-a i HSS-a. Očekujem naravno pobjedu, očekujem da će građani prepoznati rezultate jer smo najuspješnija županija u povlačenju EU sredstava”, dodao je.

‘Dumbović nastoji staviti nered pod kontrolu ‘

Čačić je komentirao kritike koje ovih dana dolaze na račun gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića. “Izbori su pred nama. Sasvim je sigurno da taj organizacijski nered kojemu smo svjedočili treba staviti pod kontrolu. Sigurno je da Darinko na tome izričito i snažno inzistira. Sve ovlasti nema jer su ovlasti podijeljene između države i lokalne samouprave. Konkurentni naravno opravdano, manje opravdano, a nekad i potpuno lažno imaju primjedbe, to je njihovo pravo”, rekao je Čačić.

‘Najveći problem ove države nepostojanje povjerenja u sudstvu’

Na kraju, osvrnuo se i na prijepor koji se stvara oko odabira kandidata ili kandidatkinje za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda. “Ja sam bio vrlo jasan. Dosad u zadnjih 20 godina beskonačno mnogo puta sam rekao da je najveći problem ove države nepostojanje povjerenja u sudstvu. To nepovjerenje ima snažne temelje. Sudstvo nam je do srži i politički, a i financijski novcem često dokazano korumpirano, to treba mijenjati. O tome sam razgovarao u niz navrata godinama i s Milanovićem, u nekoliko navrata i s Plenkovićem i s ministrom pravosuđa. Dali smo jedan prijedlog Zakona koji čeka da uđe u proceduru. Zasad, bilo je obećanja od Vlade da će i oni ubrzati procese. Do sada ne vidim rezultate”. kazao je Čačić.

Također, smatra da predsjednik Zoran Milanović opravdano upozorava na probleme u pravosuđu.

“Rješenje će sasvim sigurno biti u kompromisu, nitko tu ne može nametnuti ništa. Mi smatramo da je Zlata Đurđević jako dobar kandidat, apsolutno podržavamo. Treba postupiti po Zakonu, a zakon mora biti temeljen na Ustavu. Ustav je najstariji pravni akt u ovoj zemlji, na Ustav se zakleo predsjednik i Ustav treba poštivati. Ako zakone u ovoj situaciji koja je pat pozicija treba u određeno mjeri korigirati, oni će se korigirati”, rekao je Radimir Čačić.

