ČAČIĆ OTKRIO DETALJE O PUTINU: ‘Radi se o strahovito ozbiljnom čovjeku. Ako on kaže da Rusi imaju cjepivo, onda ga imaju i točka’

Varaždinski župan Radimir Čačić gostovao je u emisiji VTV televizije Županijske teme u kojoj je pričao o političkoj i društvenoj situaciji u zemlji i svijetu, prenosi Varaždinski.net

Čačić je u jednom dijelu emisije progovorio i o svom poznanstvu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, za kojeg je napomenuo da ga osobno poznaje i da je bio kod njega u rezidenciji. Progovorio je o njegovim karakteristikama.

“Radi se o strahovito ozbiljnom čovjeku. Fokusiranom, proračunatom, pripremljenom. Nije to Idi Amin. Nije to čak ni jedan Trump. To je čovjek koji promišljeno i dugoročno planira te nastupa u javnosti. Ako on kaže da su Rusi došli do cjepiva, onda su do njega i došli. Točka”, naglasio je Čačić.

Kaže da, što se tiče ‘ruskog cjepiva’, brzo će se vidjeti rezultati.

‘Sasvim je svejedno je li od Rusa ili nekog drugog, lijek je lijek’

“Kad se na to nadovežu ljudi s rezultatima, iza kojih nešto stoji, to je onda već jal svih ostalih. Amerika sad može reći da to nije to, ali stvari su krajnje jednostavne. Ako je cjepivo ušlo u proizvodnju, ako je 20 zemalja naručilo doze. Za par mjeseci milijuni ljudi će se cijepiti i odmah će se znati postoje li negativne posljedice toga, odmah će se znati je li korisno ili nije. Vidjet će se rezultati”, kazao je župan.

Smatra da je bitno da uskoro imamo lijek koji će djelovati.

“Pogotovo u ovoj fazi, kada je važno da imamo cjepivo. Sasvim je svejedno je li od Rusa ili nekog drugog, lijek je lijek. Zato čestitke ruskim znanstvenicima i državnicima”, istaknuo je Čačić.

