Koalicijski partner HDZ-a o šef Reformista Radimir Čačić u RTL-u Danas govorio je o rekonstrukciji Vlade. Rekao je da je zadovoljan kadrovskim rješenjima premijera. "To je sve skupa bilo očekivano. Kao što se neki sjećaju ja sam od početka govorio 3 do 5 jer je to logično. Za ovu trojicu koji su otišli je bilo predvidivo. Dva vrlo dobra člana Vlade Milošević i Aladrović su otišli jer su postali politički uteg. Ćorić, koji je isto jedan od boljih ministara usprkos svim napadima, iza sebe je ostavio LNG terminal, otišao je jer je sam sebe ocijenio utegom", kazao je Čačić.

Komentirao je i može li Davor Filipović biti dobar ministar gospodarstva.

"To ne mogu reći. Nisam ni na kakav način bio u stanju prosuditi ima li Ćorić kapacitet. I jedan i drugi su došli s fakulteta. Nema problema da ga podržimo, ali ćemo vidjeti je li u stanju ovog trenutka, a trenutak nije isti kad je došao Ćorić, situacija zahtjeva strateške investicijske projekte odmah. Ako ih Filipović ponudi do kraja godine zaslužuje to mjesto, ako ne nije trebao ni dolaziti", rekao je Čačić.

Niz istraga protiv ministara

Upitan je li ovo tek prvi krug rekonstrukcije Vlade, kazao je da se o tome nije pričalo, ali i da je atmosfera bila dobra.

"Svi, uključujući mene, dali smo stavove o ministrima koji odlaze. Svi ti stavovi su bili izuzetno pozitivni, bili su to ugodni i korektni ljudi s kojima je bilo jednostavno raditi. O novim ministrima nitko nema objektivno nikakve spoznaje. Bivši ministri su se zahvalili na bivšim riječima i novi rekli da su spremni", kazao je.

Komentirao je i hoće li ostati u Vladi ako se podigne optužnica protiv ministra Ivana Paladine. "Rekli smo što je naš graničnik i to je tako. Javnost ne zna, ali postoji cijeli niz istraga protiv cijelog niza ministara, nemojmo Paladina isticati. Posao ministara je da bude stalno propitkivan pa i u tom pravnom aspektu", kazao je.

Milanović čini štetu svojim izjavama

Upitan što je s njegovom pozicijom u koaliciji s obzirom da je premijer kazao da zna prijeći crtu, Čačić je kazao da je to problem premijera te da on nema ništa s tim.

Komentirao je i teške riječi koje padaju na relaciji predsjednik-premijer, a dodao je i da Milanović čini štetu svojim izjavama. "Mislim da to nije dobro, da mu to nije trebalo. To je u suprotnosti s našim političkim stavom. Mi smatramo da snažno treba podržati to. Ako su Švedska i Finska odlučile ići, to treba podržati. Da imamo problem s europskom sposobnošću da presiječe gordijski čvor BiH, imamo ih", rekao je Radimir Čačić.