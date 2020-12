ČAČIĆ OPLEO PO LAUCU: ‘Rekao sam već da normalan čovjek s malo zdravog razuma to može procijeniti kao bedastoću’

Varaždinski župan Radimir Čačić objasnio je zašto je potrebno uvođenje strožih epidemioloških mjera te kritizirao Lauca

Radimir Čačić, varaždinski župan, objasnio je za Dnevnik N1 da je Varaždinska županija prestala biti najgora u EU-u po epidemiološkim brojkama nekoliko dana nakon uvođenja strožih mjera.

Činjenica je, rekao je, da tjedna incidencija broja zaraženih u toj županiji već nekoliko dana više ne raste, prenosi N1. “U trenutku kad je Nacionalni stožer, rekao bih po nalogu premijera, prihvatio naš zahtjev za strožim mjerama, koje su nakon toga u cjelini prihvaćene u ostatku Hrvatske, mi smo tog trenutka odmah smo na online prebacili srednje škole. Tako da mi danas već dva i pol tjedna imamo srednje škole na online. Tjedan ili desetak dana poslije nas, to imaju i neke druge županije, sad ih je sedam ili osam”, kazao je Čačić. Podržao je odluku Vlade da uvede online nastavu za cijelu Hrvatsku. “Pred pet dana mi smo prebacili i više razrede osnovnih škola na online. Sve to zajedno s dodatnim mjerama koje smo tražili (prije četiri dana) i dobili ih od nacionalnih (vlasi), kao što su recimo – a slušao sam ministra Božinovića da se i nacionalno to isto priprema – ne više četiri kvadrata u trgovinama, trgovački centri su tu značajni, nego deset kvadrata”, kazao je.

ČAČIĆ BI UVEO JOŠ STROŽE MJERE, EVO ŠTO BI SLJEDEĆE ZATVORIO: ‘Onaj tko kaže da ne djeluju ili je glup ili laže’

Potrebno uvođenje strožih epidemioloških mjera

Čačić kaže da je riječ o mjerama za koje nisu potrebna velika sredstva, a bitno smanjuju opasnost od zaraze. “Bili smo 16 dana najgori u Europi”, konstatirao je nedavno stanje, “a Varaždinska županija sad bilježi četvrti dan pada tjedne incidencije.” Rekao je da se učinci mjera mogu očekivati 10 ili 11 dana od uvođenja i da se od novih nacionalnih mjera može očekivati ublaženje rasta: “Eventualno neke strože mjere mogu dovesti do pada”. Potom se osvrnuo na dio članova Znanstvenog savjeta Vlade: “Već sam to javno govorio da imam vrlo jasnu sliku o tome da nekoliko ljudi koji su tamo, jednoga sam naveo imenom i prezimenom, jučer, da su zaista zaslužili da dobiju otkaz. Ti ljudi koji su se javljali na toj strani nisu epidemiolozi, uvjeravaju javnost da tek što nisu brojevi stali, pa da će sad krivulja početi padati, da je građanstvo već pred imunitetom krda, da je već 50 ili 60 posto građana Varaždinske županije zaraženo”, zgražao se Čačić u Dnevniku N1.

JOŠ STROŽE MJERE ZA DVIJE ŽUPANIJE: Brojna ograničenja i restrikcije; Obustavljaju se svi događaji i okupljanja u zatvorenom

“Lauc sramoti Vladin Savjet”

“Što se mene tiče ne mora niti Lauc ići iz tog Savjeta, samo ga se treba prestati slušati i slati u javni prostor, jer sramoti Vladin Savjet.”

“Logično je da premijer i ljudi koji nisu epidemiološke struke, koji nisu liječnici, da slušaju one za koje pretpostavljaju da nešto znaju. Naknadno samo saznali da Lauc o tome niti ne zna puno”, i dalje je Čačić govorio o Laucu: “On govori to što govori. Rekao sam već da normalan čovjek s malo zdravog razuma to može procijeniti kao bedastoću, da ne velim i nešto grublje. A imali smo i ranije takvih amaterskih epidemiologa, koji podmeću nogu, koji zagađuju javni prostor, koji nanose štetu”. Čačić je za N1 rekao i da se donedavno stožer nije odlučivao na poteze na koje se sada odlučuje. “Siguran sam da će to dati rezultate”, kazao je za najnovije mjere.

Na kraju je nadodao da uvođenje mjera u Varaždinskoj županiji nije lockdown. “Mi smo uveli parcijalni lockdown na 2,7 posto radnih mjesta. Ako je to lockdown, ja onda ne znam brojati niti računati. Preko 97 posto radnih mjesta je u funkciji. Mi u Varaždinskoj županiji i dalje imamo nižu nezaposlenost od europskog prosjeka, 4,5 posto.” “Tamo gdje smo ga uveli, pokazao se uspješnim”, zaključio je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.