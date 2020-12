ČAČIĆ OPET O LAUCU: ‘Ni on više ne govori kao što je govorio i pisao do jučer. Samo iznosim mišljenje kao čovjek koji koristi zdrav razum’

“Neupitno je da smo uvođenjem oštrijih mjera u Varaždinskoj županiji, a koje su još uvijek neusporedivo blaže od mjera u svim odgovornim državama Europske unije, srušili 7-dnevnu incidenciju u proteklih 10 dana za 35 posto”

Prepucavanja na liniji Čačić – Lauc traju već danima, a da ni današnji dan nije izuzetak dokaz je i nova izjava varaždinskog župana koji je još jednom reagirao na stavove Gordana Lauca o stanju epidemije na sjeveru Hrvatske:

“Iz posta gospodina Lauca je vidljivo da ni on više ne govori o prokuženosti većoj 5 do 10 puta od evidentirane, kao što je govorio i pisao do jučer. Naime, kad bi to bilo točno, tada bi 12.000 evidentirano zaraženih u Varaždinskoj županiji pomnoženo s njegovom prosječnom procjenom dalo 90 tisuća prokuženih koji nisu evidentirani, dakle 102 tisuće ukupno, što predstavlja gotovo 80 posto ukupne punoljetne populacije Varaždinske županije. I gospodinu Laucu i meni je jasno da tada ne bi imali širenje virusa ni 176 smrti u proteklih 44 dana od Covida u varaždinskoj bolnici.

Neupitno je da smo uvođenjem oštrijih mjera u Varaždinskoj županiji, a koje su još uvijek neusporedivo blaže od mjera u svim odgovornim državama Europske unije, srušili 7-dnevnu incidenciju u proteklih 10 dana za 35 posto”, kaže Čačić pa nastavlja s primjerom Njemačke:

‘Kontroliraju čak i bezrazložan izlazak na ulicu’

“U trenutku kad jedna Njemačka u regijama s tri puta nižom razinom 7-dnevne incidencije od Hrvatske uvodi još strože mjere, a ni danas joj ne rade ni ugostiteljstvo ni trgovački centri te kontrolira čak i bezrazložan izlazak na ulicu, teoretiziranje o tome bi li nakon sljedećih tisuća smrti virus stao ili ne, smatram bespredmetnim. O tome su svoje mišljenje rekle desetine relevantnih znanstvenika, a ja ga iznosim samo kao čovjek koji upotrebljava zdrav razum i osjeća se odgovornim za građane koji su ga izabrali“, izjavio je Radimir Čačić.

