ČAČIĆ SE OKOMIO NA BIVŠU STRANKU: ‘HNS podmeće noge gdje god stigne. Znamo da su parazit postojeće vlasti’

Predsjednik Reformista Radimir Čačić komentirao je dug države prema Varaždinskoj županiji, HNS, podršku Vladi, promjenu zakona o INA-i te Uljanik

Uoči današnjeg sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem, varaždinski župan i predsjednik Reformista Radimir Čačić danas je gostovao u Novom danu N1 televizije te govorio o dugu države prema Varaždinskoj županiji, HNS-u, podršci Vladi, promjeni zakona o INA-i te Uljaniku.

Čačić je izjavio da su “takve posjete i takvi razgovori više kurtoaznog karaktera”, da je namjera sastanka okvirno upoznati premijera Plenkovića “s nekakvim presjekom stanja gospodarstva ovdje”.

“Postoji upozorenje da postoji ogroman dug države koji država prema Županiji ne ispunjava, i dalje teku zatezne kamate za koje, sudeći po svemu, nitko ne odgovara. Jasno je da tu država gubi spor i da će te kamate platiti građani. Ako to Vlada ne riješi, kao što to do sada nije, riješit će sud, a štetu će platiti građani. Što se nas tiče, novac ćemo dobiti. To ne daje dobru sliku o Vladi, rekao je.

HNS – ‘parazit postojeće vlasti’

Na pitanje tko snosi odgovornost za sporo vraćanje duga Vlade i postoji li problem zbog HNS-a, Čačić je rekao da je HNS “parazit postojeće vlaste” i da Varaždinskoj županiji nanose štetu.

“HNS podmeće noge gdje god stigne, ali nije on koji tamo odlučuje. Svi znamo da je HNS parazit postojeće vlasti, pokušavaju smjestiti svoje ljude gdje mogu. Što se tiče Županije, nama pokušavaju nanijeti štetu gdje god mogu.”

Plenkovićeva Vlada nema alternative?

Nakon što su izašli iz kluba Milana Bandića, Reformisti će, tvrdi Čačić podržavati Vladu u svim kvalitetnim projektima i rješenjima. Također je nadodao da u ovom trenutku ne vide “alternativu postojećoj vlasti, bez obzira na svu sporost”.

“Na žalost, to je tako. Situacije kojima svjedočimo, kad Živi zid kao druga ili treća stranka pokušava o bilo čemu progovoriti plaši građane, ako su to alternative, u Hrvatskoj onda zaista neće ostati nitko. SDP nije stao na noge i suvislo progovorio o ni jednoj temi. Imate tu opcije, 36 stranka u Amsterdamskoj koaliciji, koja se cijela poslagala da istarski župan uđe u Europski parlament. Kad mi sve zbrojimo, pristojni građani nemaju alternativu bez obzira na sporost Vlade.”

Podrška promjeni zakona o INA-i

S obzirom da se danas u Saboru glasa o promjeni zakona o INA-i, Čačić je rekao da će Reformisti podržati te promjene ako ne dođe do još nekih promjena.

“Mi nemamo tu informaciju, ali ja osobno mislim da imam dovoljno iskustva i utakmica u nogama da razaznam da je postignut dogovor, inače se u promjene ne bi išlo. Te promjene po nama prelaze ono što je Europa od nas tražila da bi se omogućile buduće transakcije i traženje strateškog partnera, što mislim da je u krajnjoj liniji dobro”, rekao je.

Račune za Uljanik većinom će platiti građani

Komentirao je i Uljanik te pokušaj njegova spašavanja po načelu pola država, pola novi strateški partner. Rekao je kako vjeruje da će račune na kraju u “velikoj mjeri platiti hrvatski građani”.

“Tu je riječ o tome da je ta polovica o kojoj se govori nešto za sutra, a ta polovica je bitno manji iznos od onog što je do sada – četiri do pet milijardi. Da se nije forsiralo zbog lokalnog IDS-a, politike i komunikacije s Končarom, trošak je mogao biti upola manji. Možda se još nešto spasi s ovom zadnjom isporukom jaružala. Bez obzira na to, očekivani raspon troška za sutra seže do 800 miljuna eura.

Sve to skupa vodi Debeljak u suradnji s Fincantierijem i njihovu poziciju potpuno razumijem, to je standard u svijetu… Vidite da ovog trenutka Debeljak ima ozbiljnih problema i s ovih par stotina milijuna koje treba u startu, a pogotovo milijarde sutra. Jasno je da te milijarde sutra neće platiti Debeljak, nego nešto što će doći iz poslovanja, a ono je dosad bilo katastrofalno. To mi govori da će u velikoj mjeri to platiti hrvatski građani”, rekao je Čačić za N1.