"Ako bi aktivirao saborski mandat, od Banožića bi se očekivalo da u Saboru bude prisutan, a saborska većina je jako tanka i jedan glas koji nije prisutan jer se čovjek ne osjeća dobro, može vladajuće dovesti u ozbiljne probleme. Tada bi morali pokazati tko su im još skriveni žetoni”, kazao je predsjednik Reformista Radimir Čačić u Briefingu o odluci Marija Banožića da ipak povuče zahtjev za aktivacijom zastupničkog mandata, javlja Jutarnji list.

Čačić je kazao i da je istraga nesreće "šlampava".

'U mom slučaju je presuda jasno rekla…'

"Ne znam manipulira li netko informacijom je li Banožić imao alkohola u krvi, ali ne bi me čudilo. Vidite slučaj župana Dekanića. Policija je tamo umrežena s HDZ-om do srži. To je sramotno i potpuno diskreditira hrvatski pravni sustav”, kazao je Čačić te objasnio da treba razlikovati nehaj - kada je vozač poštivao sve propise, ali su uvjeti na cesti doveli do počinjenja kaznenog djela - od neizravne namjere kada vozač nije poštivao propise, kada je recimo prošao kroz crveno ili vozio pod utjecajem alkohola.

"Istraga treba utvrditi o čemu je riječ. U mom slučaju je presuda jasno rekla da je to čisti nehaj. Politička je bila odluka u Mađarskoj da me se kazni zatvorom. Prema informacijama koje imam, iza toga je stajao Hernadi, odnosno u širem kontekstu slučaj Ina”, kazao je Čačić te otkrio da mu je nesreća u Mađarskoj 2010., u kojoj je poginulo dvoje ljudi, životna trauma s kojom se teško nosi.

Tvrdi da do danas nije komunicirao s Vesnom Pusić koja je vodila predsjedništvo HNS-a koje ga je iz stranke izbacilo dok je bio u zatvoru.

