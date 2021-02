ČAČIĆ SE OGLASIO O UKIDANJU ČLANARINE U HGK: ‘Ne pada nam na pamet podržati uništenje te institucije, zalažemo se za nešto drugo’

Čačić je istaknuo kako se slažu da komoru treba iz temelja reformirati, uputiti na tržište u velikoj mjeri, ali prepoznati javne ovlasti, a taj će prijedlog iznijeti u zaključku koji će biti iznesen u Saboru

Varaždinski župan i predsjednik Narodne stranke Refomisti Radimir Čačić rekao je u ponedjeljak kako im “ne pada na pamet podržati uništenje” Hrvatske gospodarske komore (HGK), ali se zalažu za potpunu reformu te institucije.

“Moj stav je da su svi koji su se javljali na ovu temu imali prilike, i MOST i SDP i HSLS i HNS, svi su imali prilike od 91. do danas. Sve što su htjeli učiniti, učinili su“, rekao je Čačić zamoljen da komentira prijedlog o ukidanju članarine HGK, nakon sastanka s ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuchsom.

Dodao je kako su “gospoda iz MOSTA učinili velike napore” da se promijeni jedan članak u zakonu iz 1991. koji kaže “ukinimo članarinu”.

“Onog trenutka kad ukineš financiranje, a zadržiš sve drugo što zakon predviđa, koje su to obveze, koje su to javne ovlasti, što sve treba raditi, tog trenutka veliš ‘komora ne postoji’“, rekao je župan te ocijenio kako je to neozbiljno, neodgovorno, opasno i populistički.

Rekao je da je to nešto što osobno, a i Reformisti nikada nisu niti će podržati. Istaknuo je kako se slažu da komoru treba iz temelja reformirati, uputiti na tržište u velikoj mjeri, ali prepoznati javne ovlasti, a taj će prijedlog iznijeti u zaključku koji će biti iznesen u Saboru.

“Populizmu ne, reformama da i zato nismo mogli niti htjeli podržati opstanak komore kakva je jer nije dovoljno dobra, ni blizu”, rekao je župan.

Istaknuo je kako su opravdani protesti i nezadovoljstvo. “Ali s druge strane, ne pada nam napamet da podržimo uništenje jedne od institucija koje su važne za hrvatsko gospodarstvo i društvo“, zaključio je varaždinski župan i predsjednik Narodne stranke Refomisti.