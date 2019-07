ČAČIĆ O RASPLETU KRIZE U VLADI: ‘Premijer se neće odreći HNS-a iako su bili nekorektni’

Za Čačića je ostavka ministra Kuščevića bila predvidiva i očekivana te pitanje trenutka u kojem će se to dogoditi. Dodao je da ‘ministar Kuščević nije Vaso Brkić da neće podnijeti ostavku’ te smatra da HNS nije korektno postupio time što je svoj stav o ministru Kuščeviću, premijeru poručio preko medija

Varaždinski župan i predsjednik Reformista Radimir Čačić ustvrdio je u utorak kako se premijer Andrej Plenković neće odreći HNS-a koji nije korektno postupio poslavši svoj stav o ministru Lovri Kuščeviću putem medija, dok je međimurski župan Matija Posavec rekao da na koalicijskom sastanku “ne očekuje nikakve drame”.

Njih dvojica su to izjavila u Zaboku gdje su, zajedno s još tri župana, bili na potpisivanju pisma namjere o sklapanju razvojnog sporazuma s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Reformisti se ne vraćaju u vladajuću većinu

Za Čačića je ostavka ministra Kuščevića bila predvidiva i očekivana te pitanje trenutka u kojem će se to dogoditi. Dodao je da “ministar Kuščević nije Vaso Brkić da neće podnijeti ostavku”. Smatra, međutim, da HNS nije korektno postupio time što je svoj stav o ministru Kuščeviću, premijeru poručio preko medija. Iako je mišljenja da to neće doprinijeti dobrim odnosima smatra da se premijer neće odreći HNS-a. Premijer si, kaže, neće to dopustiti jer je onda upitan i ostanak Pupovca i SDSS-a.

“Problem je da je tu sad SDSS koji nisu samo tri zastupnika nego je to jedan stav manjina i europska pozicija i Furio Radin. Dakle stvari nisu tu više tako jednostavne. To može zadržati, bez obzira na sve, HNS u Vladi” izjavio je Čačić te slikovito kazao da je Pupovac bio jasan da ne želi “ostati sam u krevetu” s HDZ-om.

Čačić je kategorično odbacio i mogućnost da se Reformisti vrate u vladajuću većinu.

“Naš stav je bio jasan. Nekoliko poteza u zadnje vrijeme koji su bili krajnje nekorektni nas je dodatno uputio na to da velimo ‘hvala’. Dakle, ne postoji šansa da mi komuniciramo s Vladom u smislu partnerstva”, naglasio je Čačić.

Posavec: Nema razloga da HNS snosi posljedice

Posavec je pak za ostavku ministra Kuščevića rekao da mu je osobno drago jer je “Kuščević shvatio ozbiljnost problema” ali i da mu je žao što je to učinio tek pod pritiskom javnosti, medija i drugih političkih stranaka. Na pitanje smatra li njegov odlazak pobjedom HNS-a kazao je da tu nema nikakve pobjede već se ovdje radi o jasno izraženom stavu i shvaćanju da je problem postojao, da postoji, i da je učinjeno ‘jedino ono što je bilo moguće, zdravorazumski i logično2.

Upitan je li bilo nekorektno to što je HNS zatražio ostavku Kuščevića preko medija, međimurski župan je rekao kako smatra da nije nekorektno imati stav i da ne misli da je nekorektno pristojno komunicirati i javno izreći taj svoj stav.

“Ne želim živjeti u državi gdje se morate povinovati nekakvom jednoumlju ili ne znam kako bih to nazvao. Smatram da svatko može iskoristiti svoju slobodu govora, izreći jasno svoj stav, kritizirati ako nešto nije dobro i upozoriti na neke anomalije koje se dešavaju u hrvatskoj politici ili hrvatskom društvu i ne vidim ništa loše u tome” izjavio je Posavec.

Upitan hoće li zbog traženja ostavke Kuščevića njegova stranka imati posljedice kazao je da se to pitanje treba usmjeriti onima koji bi, napomenuo je, to eventualno učinili. Osobno misli da za to nema nikakvog razloga, ali, dodao je, što će biti, vidjet ćemo. Na pitanje što će biti s drugima ministrima koji su, poput Marića, opterećeni aferama kazao je da nema dovoljno informacija o tome da bi izrekao stav. Na kraju je zaključio da na današnjem sastanku koalicijskih partnera ne očekuje nikakve drame.

“Ja neću biti na tom sastanku, bit će predsjednik stranke, vidjet ćemo u kom smjeru će on ići. Štogod da bude, opet ne vidim nikakav problem”, završio je Posavec.

