"To je tako bijedno, takva trećerazredna demagogija. Čovjeku se to stvarno gadi", bez dlake na jeziku je komentirao predsjednik Reformista Radimir Čačić odluku HDZ-a da odbije prijedlog da roditelji njegovatelji primaju naknadu i neko vrijeme nakon smrti djeteta, da bi samo par dana kasnije premijer Andrej Plenković rekao da će roditelji njegovatelji dobivati naknade 10 mjeseci nakon smrti djeteta.

"To je neljudski, strašno, ne možeš razumjeti. I većina HDZ-ovaca i njihovih partnera odbije prijedlog u Saboru jer su dobili takvu naredbu. Ne postoji nitko normalan tko neće podržati činjenicu ako je dijete umrlo, da daš roditelju šansu da se proba sabrati barem par mjeseci, a ne da ga odmah tjeraš na burzu. Nema tu ništa što treba obrazlagati. Odbijeno. Prvi, drugi, treći put. I onda nakon velikog pritiska javnosti i medija dolazi veliki spasitelj i veli mi ćemo to riješiti i ne 6 mjeseci koliko je predlagala oporba, nego 10 mjeseci", rekao je Čačić za N1.

Demagogija i prikupljanje glasova

Dodaje i kako je Plenković prepoznao da će dobiti političkih batina "zbog neljudskih postupaka".

"Nije mu teško da ispljuska HDZ-ove zastupnike koji su to odbili. OK, oni su na to navikli, ali on je ispljuskao i ovih par siročića tamo koji su u koaliciji i nisu mu u stanju reći ne možeš od nas raditi budale", kaže Čačić.

Tvrdi da je HDZ-ov modus operandi napraviti nešto ako se prepozna da to uzrokuje političku štetu. "Ono što im demagogija i prikupljanje tri glasa više pokazuju, oni to čine. I to je sve", rekao je Čačić i dodao da im zbog toga i raste popularnost.

"Prodaj maglu, pričaj priču, govori da pomažeš. Umjesto da je promijenio formulu izračuna plina i struje - ne. Ti tvrdiš da su cijene bitno više i onda ćeš reći država će pomoći. Nisu premijer niti jedan ministar dali iz svog džepa. Ako država nešto i spašava, čini to s našim novcem. A ovo je totalna glupost. Nemojte praviti bedake od nas. Ali to nosi glasove. Nema veze što onaj pijan vozi i laže pa lažno naplati osiguranje, znači još i krade. Ali to je normalno za HDZ. Kao što je Winston Churchill rekao - demokracija je savršeni sustav koji sprečava da građani imaju bolju vlast nego što zaslužuju. Nemam ni mrvice suosjećanja s našim građanima jer oni imaju vlast koju žele imati", poručio je Čačić.

'HGK počela sličiti na komoru'

Komentirao je zelenu tranziciju, odnosno spor prelazak na obnovljive izvore energije.

"Dobro da je konačno Hrvatska gospodarska komora (HGK) počela ličiti na komoru, dosad je to bilo političko glumatanje gdje HDZ postavi svoga i onda taj glumi da predstavlja gospodarstvo. Svugdje je HDZ, u svakoj industriji. Oni se svugdje umreže do zadnjeg portira", rekao je Čačić.

"To su velike tvrtke koje bi to htjele, tjera ih cijena struje da idu na zelenu tehnologiju. Imaju samo formalne birokratske prepreke. Dajte ljudima šansu da to naprave. Naša država, naša nesposobna Vlada je jedina prava prepreka da se to napravi. Ništa drugo", zaključio je Čačić.