ČAČIĆ O MIROVINSKOJ REFORMI: Problem je tu, treba ga rješavati, ne ‘preko koljena’ i ne tako da se ukida jedan u suštini dobar model

Predsjednik Narodne stranke – Reformista Radimir Čačić rekao je u utorak da problem mirovina postoji i da ga treba rješavati, ali “ne ‘preko koljena’ i ne tako da se ukida u suštini dobar model”, te je poručio kako nije dobro što se s mirovinskom reformom izašlo u javnost, a da se ‘cijela priča’ nije ozbiljno razmotrila.

“Postoje stvari koje su neupitne, moramo ići na to da se usklađuje cijela priča na 67 godina, treba ubrzati taj proces i destimulirati ranije umirovljenje, dati mogućnost primanja mirovina i onima koji danas imaju druge vrste primanja. To su sve dobre mjere, to je akutan problem, ali rješenje suštinski nije dobro ako u ovoj ili onoj formi, ne ulazeći u ustavnost i zakonitost, te 93 milijarde kuna prikupljene u mirovinskim fondovima ukinemo pod formom da ćemo sljedećih 10 do 15 godina osigurati jednakost mirovina”, rekao je Čačić, koji je izašao ranije sa sastanka u Vladi na kojemu premijer Andrej Plenković i ministar rada Marko Pavić koalicijskim partnerima predstavljaju reformu.

Treba tražiti rješenja, ona postoje u smanjenju naknada za upravitelje, neproširenju beneficiranih mirovina te povećanju zaposlenosti, smatra Čačić.

“Problem je tu, treba ga rješavati, ne ‘preko koljena’ i ne tako da se ukida jedan u suštini dobar model”, rekao je.

Na pitanje je li optimističan ili pesimističan nakon sastanka u Vladi, odgovorio je: “Rekao bih da će se pokušati ponovno razmišljati.”

Ocijenio je da nije dobro da se izašlo u javnost, a da se ‘cijela priča’ nije ozbiljno razmotrila.

Čačić: Nema oporbe pa Vlada mora razmišljati i pet puta

“To je prevelika priča, radi se o bukvalno 100 milijardi kuna i sudbini više od milijun ljudi. A kada govorimo o milijun ljudi u jednoj zemlji, a ovog trenutka imamo omjer umirovljenika i zaposlenih 1:1,2, onda se o tome treba razmišljati ozbiljno i ozbiljno razmotriti sve opcije te tražiti modele i scenarije”, poručio je Čačić.

Na pitanje je li HDZ spreman na kompromis, odgovorio je kako ne može reći da je to bio kompromis, već rasprava.

“To je preozbiljna i kompleksna tema, ne može se rješavati na sastanku od 15 minuta ili sat vremena. Vidim da su kolege spremne na razgovor, to je dobra strana ovog trenutka”, dodao je.

Poručio je kako ima situacija kada Vlada i vladajuća većina ima veću odgovornost nego uobičajeno, a to je kada nema oporbe.

“Onda je odgovornost veća. Vlada mora biti svjesna činjenice da dva, tri ili pet puta mora razmisliti ako je nema tko natjerati da razmišlja. Nažalost, u ovom trenutku nema oporbe”, ustvrdio je Čačić.