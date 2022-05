Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke - reformisti, ne sumnja da će se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost održati, odnosno da će premijer Andrej Plenković pristati na to, a na pitanje zašto ona nije održana do sada, Čačić odgovara.

"Naravno, postoje stvari koje se znaju javno, a postoje i stvari koje su malo ispod površine. Imam neke informacije, ali stvar nije crno bijela. Niti je to krivica predsjednika RH, a niti predsjednika Vlade. Obojica su tome doprinijela", rekao je Čačić za N1.

'BiH je kreirana kao nefunkcionalna država'

Upitan opravdava li cilj sredstvo u slučaju bojkota Finske i Švedske pri ulasku u NATO, Čačić je kazao da je to u politici često, ali da se on ne slaže s tim.

"Svjestan sam da su Hrvati u BiH daleko najvažnija nacionalna tema nakon formiranja samostalne hrvatske države. Najveća smo manjina i u Austriji i Mađarskoj, nismo zanemarivi niti u Srbiji, ali u BiH smo konstitutivni narod. Činjenica je da je BiH svjesno kreirana kao nefunkcionalna država. Tuđman je prihvatio da stanemo pred Banjom Lukom, prihvatio je Dayton, možda i zbog grižnje savjesti u odnosu prema Bošnjacima u svoje vrijeme.

Imao je grešaka, ali i zasluga za opstanak BiH. Mi smo sada u situaciji da postoji ozbiljna mogućnost da nakon ovih izbora prestanemo postojati kao politički faktor", kazao je Čačić, kojemu su razumljive najave Hrvatskog narodnog sabora o mogućnosti stvaranja neke varijante trećeg entiteta.

'Finska i Švedska ne mogu biti predmet ove igre'

Kazao je i da Milanović izriče stvari tvrdo, grubo, brutalno, na način koji ne vodi dobrom, ali da je sada tema otvorena na puno dramatičniji način nego što je dosad bila.

"Milanović je htio to istaknuti, po meni je to učinio na krivi način. Finska i Švedska ne mogu biti predmet ove igre. Na taj način se sigurno ne mogu stvari riješiti. Razumijem namjeru, ne podržavam način. Tema je važna i mora biti otvorena. Ako stvari nastave kao što su Bošnjaci mislili da mogu i još uvijek misle da mogu, dovest će cjelinu Hrvatskog narodnog sabora i HDZ do nečega do čega oni dosad nisu bili spremni ići, a to je da se ozbiljno otvori tema trećeg entiteta", smatra Čačić.

'Naš plin nije isti'

Govoreći o plinu koji se crpi u Hrvatskoj, rekao je:

"To brbljanje koje smo slušali od predstavnika Vlade da smo mi tu gotovo bez brige jer nam LNG terminal omogućuje našu potrošnju, o tome sam već govorio i potpuno jasno razotkrio. Prvo, naš plin nije naš, tih 30 do 40 posto nisu naši, oni su Inini, a Ina nije naša. Ona kad je platila koncesiju, plin je njezin i može s njim što hoće. Osim ako zbog izvanrednih mjera donesemo odluke da to spriječimo, ali to ima druge posljedice."

Vjeruje da krajnje vrijeme da otvorimo temu koja se izgubila od Vrdoljaka dalje. Pravo rješenje vidi u kopnenom LNG-u.

"Ja sam s poljskom vladom potpisao ugovor da povežemo Svinjoušće na sjeveru i Krk. Imamo rješenja za plin koja možemo napraviti u dvije do tri godine", zaključio je.