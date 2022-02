Čelnik Reformista Radimir Čačić komentirao je na N1 televiziji svoju izjavu o ministru obrane, Mariju Banožiću, za kojega je dan ranije rekao "da je potkapacitiran i da može otići već sutra".

Čačić je demantirao premijera Andreju Plenkoviću koji je rekao da se ispričao. Čačić je dao naslutiti da to nije baš tako bilo, odnosno da ispriku nije uputio.

“Malo sam ja duže u politici od Plenkovića. Ako se itko sjeti ikada da sam ja porekao svoje riječi, neka mi to kaže. Plenković je čovjek iz diplomacije i on govori na način na koji je potrebno govoriti. Ja nisam i oko toga smo se mi složili. Naravno da premijer nije izrazio posebno zadovoljstvo našim mišljenjem i načinom iskazivanja tog mišljenja o ministru Banožiću, što ja potpuno razumijem. Ono što sam i tamo rekao i ovdje, što je dosta poznato, jest da mi govorimo svoje mišljenje i kad je to bilo dobro i kad je to loše", rekao je Čačić.

Dodao je da se sasvim sigurno s premijerom može složiti da se to može reći na puno suptilnije načine.

'Milanovićeva diplomacija'

“Svi znaju da ja nisam previše diplomatičan i da se diplomacijom nikad ne bih bavio. Na tu moju izjavu premijer je rekao da se ja na njegov način nikad ne bih bavio diplomacijom, možda na Milanovićev način. Ja sam rekao da ja jednostavno te vrste afiniteta nemam i da nisam profil koji odgovara za diplomaciju i to je opće poznato”, rekao je Čačić, dodavši da su mu predsjednik i premijer “barem u istoj razini”, kad bi ih gradirao po važnosti.

“O čemu mi govorimo, kakve lojalnosti? Mi smo lojalni interesima građana Hrvatske”, rekao je Čačić.

'Podržavamo Vladu'

Upitan kako je onda Plenković tu njegovu izjavu shvatio kao ispriku, Čačić je rekao da je Plenković njemu rekao da to nije dobro i da oni time nisu zadovoljni, a da je Čačić rekao da je rekao što jest i da je mogao to učiniti suptilnije i da nema potrebe da to ponavljaju.

“Dok podržavamo Vladu, mi ćemo se tu korektno ponašati. Ne možemo se mi miješati u posao premijera”, rekao je Čačić upitan o ministru Banožiću.

“Razgovarali smo danas o tome na koaliciji. Rekao je da se ispričava i da neće više. Direktno sam mu rekao da ako je netko partner, ponaša se kao partner. Ako je netko kao oporba, ponaša se kao oporba. To je vrlo jasno”, poručio je danas Plenković.