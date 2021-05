ČAČIĆ: ‘Navedite slučaj gdje sam rekao nešto pa povukao, odmah ću izaći iz politike!’; O Bašiću: ‘Potjerao sam ga iz ureda’

Prije koalicijskog sastanka Čačić je kazao da neće potezati temu o sposobnosti ministara jer, kako kaže, o tome je već sve rekao

Radimir Čačić, župan Varaždinske županije, tijekom gostovanja na N1 komentirao je aktualna događanja uoči lokalnih izbora. Prije koalicijskog sastanka Čačić je kazao da neće potezati temu o sposobnosti ministara jer, kako kaže, o tome je već sve rekao.

“Sve sam o tome rekao i objasnio da onaj dio koji nema političke pameti, uglavnom je na razinama koje nisu ministarske jer ministri tu pamet imaju. A što se tiče nesposobnosti, naveo sam na kojim razinama, a što se tiče smjena, to će premijer rješavati”, rekao je šef Reformista za N1.

Govoreći o ministru zdravstva Viliju Berošu, Čačić je rekao da oporba ima pravo tražiti njegov opoziv.

‘Navedite slučaj gdje sam ja nešto rekao pa povukao, odmah ću izaći iz politike’

Čačić je naglasio da u Varaždinskoj županiji HDZ nema nikakve šanse i da Plenković to dobro zna.

Mišljenja je da nema ništa sporno u davanju podrške kandidatima na lokalnim izborima jer i on to radi. Osvrćući se na “žetončiće”, varaždinski župan veli da se on ne može ubrajati u tu kategoriju.

“Samo mi navedite slučaj gdje sam ja nešto rekao pa povukao, odmah ću izaći iz politike”, izjavio je Čačić te istaknuo da ne podržava glasanje o zaključku Mosta koji je podnio inicijativu za ukidanjem Hrvatske gospodarske komore.

“Ne pada mi napamet. Ako Most ne može ništa predložiti osim ukidanja institucije s tradicijom, to nije rješenje. Dao sam cijeli niz prijedloga. Za primjer, u nedovoljno dobrom funkcioniranju platforme ‘Cijepise’ odradili smo ogroman posao putem HGK. Tražili smo od njih anketni uvid u sve velike tvrtke u našoj županiji i da izvuče sve zainteresirane za cijepljenje. Mi smo dobili 5.000 ljudi koji su zainteresirani, a ne po platformi. HGK je zakazao na nizu stvari, recimo na drvnoj industriji, to nije sporno”, komentirao je.

Još jednom je ponovio da će podržati Zlatu Đurđević kao kandidatkinju za šeficu Vrhovnog suda.

‘Potjerao sam Milenka Bašića iz ureda’

Šef Reformista osvrnuo se na sastanak ministra financija Zdravka Marića s poduzetnikom Milenkom Bašićem. Podsjetimo, Bašić je jedan od aktera u Aferi vjetroelektrane.

“Taj isti Bašić mi se najavio u stranku, došao, nisam znao o kome je riječ. Predstavio se i jasno mi rekao i napisao mi u SMS-u: ‘Prijatelje nagrađujemo, a s neprijateljima se znamo obračunati’. I to kad sam ga potjerao van iz ureda. Taj SMS sam otišao na policiju prijaviti. Bašić je na sve strane pokušavao, negdje je uspijevao, a negdje manje.

Nema ništa loše u tome da ministar razgovara s velikim investitorom. Što bi tu bilo loše? Svatko tko je sudjelovao u kriminalu, treba odgovarati, ali prozivati svakoga tko je s tom osobom došao u kontakt u vrijeme kad nitko nije pomišljao da je kriminalac, to nema smisla”, komentirao je Radimir Čačić za N1.

